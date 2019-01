Șoferii, vizați de o nouă lege! Toleranță ZERO, ani grei de pușcărie ”In fiecare ora un șofer baut a fost tras pe dreapta. Vreau toleranta zero pentru consumul de alcool la volan.” anunța Tudor Ciuhodaru. Ani grei de pușcarie ”Proiectul pe care l-am depus in Parlament prevede ani grei de puscarie, fara posibilitatea suspendarii sau reducerii pentru cei ce ne ucid in trafic. Un sofer baut din Iasi ce a curmat 2 vieți a fost condamnat la doar 5 ani și 10 luni de inchisoare. Polițiștii au ridicat zeci de permise. Unul din cinci pentru consumul de alcool. Și asta doar in aceste zile de inceput de an. Pana cand proiectul meu de lege nu e adoptat nici… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

