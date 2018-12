Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special care raspunde de ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, Robert Mueller, a recomandat marti o pedeapsa fara detentie pentru Michael Flynn, efemer consilier de securitate al lui Donald Trump, evocand "ajutorul substantial" acordat in investigatii, relateaza…

- A nins in Maramures in noaptea care a trecut, insa fara a crea probleme in trafic. Carosabilul este curat, dar umed. Soferii trebuie sa fie prudenti in trafic, in special in zona de munte, unde s-ar putea sa mai ninga, in special noaptea, cand temperaturile coboara mai mult.

- Australia va deveni ''cea mai avansata tara din lume'' in domeniul livrarii la domiciliu cu drone dupa ce primul astfel de serviciu comercial va deveni operational in 2019, relateaza joi Xinhua. Wing, o subsidiara a companiei mama a Google, Alphabet, a anuntat joi ca serviciul…

- O echipa internationala formata din oameni de stiinta din Australia si Marea Britanie sustine ca a descoperit cea mai solida dovada identificata pana in prezent a legaturii dintre obezitate si depresie, conform unui studiu publicat marti, citat de Xinhua. Cercetarea efectuata de Universitatea Australiei…

- Opt elevi de la un liceu din Sydney au fost ințepați cu un ac hipodermic despre care NSW Ambulance spune ca un coleg de-al copiilor l-a gasit o stație de autobuz. Elevii se confrunta acum cu o așteptare de cateva luni pentru a finaliza o intreaga runda de teste de sange. Acele de tip hipodermice sunt…

- Principala organizatie a medicilor din Australia a cerut luni guvernului sa evacueze din Nauru copiii refugiati. Marti, un grup denumit Australienii din Zone Rurale pentru Refugiati va manifesta in acelasi scop in fata sediului Parlamentului de la Canberra, scrie agerpres.ro.

- Razvan Vlad, fizician, absolvent al Universitatii Al. I. Cuza din Iasi, a decis in 2004 sa se mute in Australia pentru a-si putea indeplini visul de a deveni pilot de raliuri. Si-a impartit viata intre activitatea sa profesionala de consultant in domeniul monitorizarii mediului si cea de pilot WRC,…

- Australienii sunt sfatuiti sa fie atenti inainte de a consuma fructele cumparate din supermarketuri. Panica aparuta in Queesland din cauza unor ace de cusut gasite in capsuni s-a extins in intreaga tara.