Șoferii sunt pe cale de DISPARIȚIE! California este mai importanta decat orice alta țara pentru automobil. Cele mai importante case de design auto pregatesc aici viitoarele generații dar acum mai mult ca niciodata importanța lor este egalata de inginerii de software, scrie ProTV. Pași mici, dar siguri. Asa arata ritmul de anul acesta. Avem concepte clare si mașini funcționale, dar sughițam cu legislația in cea mai mare parte a planetei Pamant. Ca reper, vehiculele nivel doi si trei - care au cruise control adaptiv si un sistem simplist pentru directie autonoma - zbarnaie peste tot. Treaba si-o pot face insa integral doar prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

