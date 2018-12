Soferii romani au fost printre cei mai afectati din UE de scumpirea carburantilor, in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- O ferma medie din Romania are o productivitate orara a muncii (PPS/ora) de circa 9,5, cu 31,5% sub nivelul de 12,5 din Polonia, de aproape 4 ori sub cea de 37 in Ungaria și de 2,4 ori sub cea de 23 in Uniunea Europeana (UE), reiese din calculele Bancii Naționale a Romaniei (BNR), potrivit Mediafax.…

- "Catre distinsul domn Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene: In calitate de deputat roman și de cetațean european, va transmit ca sunt foarte INGRIJORAT de faptul ca Finlanda (unde ați ocupat dumneavoastra funcția de prim-ministru) inregistreaza un REGRES spectaculos și periculos…

- Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar UE pentru Locuri de munca, Investitii, Crestere economica si Concurenta."Cine…

- Raportul publicat marti de banca olandeza arata ca industria auto, a textilelor si agricultura vor suferi cel mai mult de pe urma potentialelor perturbari provocate de planificata iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, in 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Europei Centrale). Regatul Unit este…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a somat tarile central si est-europene sa respecte normele statului de drept si sistemul de distribuire a imigrantilor extracomunitari, reiterand ca Uniunea Europeana "nu este supermarket". Aflat intr-un turneu in Europa Centrala si de Est, Emmanuel…