- Plenul Senatului a adoptat miercuri propunerea legislativa pentru modificarea articolului 109 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice care prevede ca radarele vor fi instalate exclusiv pe autovehiculele cu insemnele distinctive ale Politiei rutiere.

Actrița Rodica Popescu Bitanescu a vorbit in emisiunea „De-a viața ascunselea", de la Antena 3, despre tinerețe și adolescența și a explicat ca a trait experiențe traumatizante.

Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 73, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus/A-3", perspectiva asociata fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara.

- Brigada Rutiera a anuntat, joi, ca soferii care circula fara anvelope de iarna vor fi amendati, în perioada 1-4 martie, când ANM a emis cod portocaliu de polei, ninsori si viscol.

- Ninsorile abundente și viscolul care a așezat in troiene zapada pe șosele au inchis mai multe drumuri din țara motiv pentru care foarte mulți șoferi au fost nevoiți sa petreaca ore multe in camioanele blocate. Polițiștii și jandarmii giurgiuveni, de exemplu, au batut la portierele fiecarei cabine și…

- Daca nu avem la indemana un astfel de spray pecial conceput pentru indepartarea cristalelor de gheata, specialistii ne recomanda sa folosim o solutie. Exista si alte trucuri care va pot ajuta sa scapati repede de neplacerea geamurilor inghetate de la masina. Aveti nevoie de un castron…

- In contextul avertizarilor de cod portocaliu de ninsori si viscol cod portocaliu de ger și sub cod galben de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului și viscol, emise de meterorologi, sub incidența caruia se ...

- Șoferii au invațat pe pielea lor cea mai tare lecție despre iubire, chiar in timp ce mergeau pe o strada din Gorj! „Minunea” aparuta pe asfalt nu poate trece neobservata, fiindca ofera o lecție greu de uitat!

- Politistii au o norma de amenzi pe care trebuie sa o îndeplineasca pentru ca sefii lor sa se poata lauda cu rezultatele la bilant si chiar s-a ajuns la o competitie între acestia, declara liderul filialei Neamt a Sindicatului Politistilor Europol,

- O coada de camioane care se intinde pe mai mulți kilometri s-a format, astazi, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, din județul Arad, la ieșirea din țara, astfel ca șoferii așteapta și 90 de...

- Traficul in aceasta dupa amiaza este ingreunat de la iesirea de pe Autostrada Soarelui pana la Poarta 7 a Portului Constanta. Coloanele de tiruri se intind pe mai bine de 4 km, traficul fiind ingreunat de lucrarile care au loc in zona. Pentru ca nu este nimeni care sa dirijeze traficul, drumul de cativa…

- Inspectorii de patrulare verifica șoferii ale carora automobile sunt echipate cu pneuri necorespunzatoare sezonului. Astfel, conducatorii auto care au incalcat legea risca sa fie sancționați contravențional.

- Șoferii nu mai au nici o frica. In ultimele ore, mai mulți participanți la trafic au fost prinși conducand autoturisme deși nu aveau permis de conducere sau erau bauți. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au depistat pe DE 70, in comuna Bujoreni un barbat in varsta de 39 ani din București,…

- Soferii vor fi informati de acum incolo mult mai rapid si calitativ despre ambuteiajele din orasele in care locuiesc sau le viziteaza. Inspectorii de patrulare ii vor atentiona pe conducatorii auto despre situatia in trafic si prin intermediul cunoscutei aplicatii Waze.

- Comportamentul unor soferi de microbuze uneori lasa de dorit. Fie ca vorbesc la telefon, fie ca asculta muzica preferata sau se delecteaza cu cite o tigara in timp ce conduc. Toate acestea ii nemultumesc pe pasageri. Deranjata de preferintele muzicale ale mai multor soferi de microbuze interurbane și…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege care aduce o schimbare importanta pentru șoferii romani. Potrivit acestuia, soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii infractiunii si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie…

- Soferii care circula fara rovinieta si nu primesc amenda in patru luni, scapa de aceasta contraventie. Pana acum, termenul de prescriere a faptei era de sase luni. In plus, amenda nu va mai fi insotita de o dovada. Sunt prevederi dintr-un proiect de lege ce a primit, marti, vot final, la Camera Deputatilor.…

- Potrivit proiectului de lege pentru modificarea si completarea art.9 din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania a fost adoptat de Camera Deputatilor cu 265 de voturi. Potrivit proiectului…

- Nivelul tarifului de utilizare a drumurilor naționale este inclus intr-un act normativ in vigoare din 2002, insa documentul a cunoscut mai multe modificari de-a lungul timpului, inclusiv anul trecut. Mai departe, pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mica sau egala…

- 60 de soferi au fost amendati in doar doua ore, la intersectia strazilor Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor. Incepand de ieri soferii care vin dinspre Calea Sagului au interzis sa vireze stanga pe Calea Martirilor. Astfel ca politistii au vrut sa vada daca oferii respecta indicatoarele montate in intersectie.…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Uber Romania, in contextul ultimelor incidente violente care au avut loc la Timisoara, tot mai multi soferi parteneri s-au plans cu privire la faptul ca au fost agresati, in ultimele zile, de la sicane in trafic, atacuri cu oua, masini avariate…

- Amenzi cu nemiluita și trei dosare penale in urma scandalului izbucnit intre taximetriști și șoferii Uber, la Timișoara. Spiritele sunt insa departe de a se fi calmat. Taximetriștii amenința ca vor bloca orașul incepand de astazi și și-au dat intalnire in parcarea Stadionului „Dan Paltinișanu”. De acolo…

- Drumarii atrag atentia ca exista pericolul de cadere de stanci de pe versanti pe DJ 714A si recomanda prudenta. Soferii trebuie sa fie extrem de atenti in zonele cu drum ingustat, cu alunecari de teren si, totodata, in zonele unde exista posibilitatea de dislocare de bolovani pe traseul DJ 714 Glod…

- Șoferii unei firme de taximetre din Satu Mare (Prima Taxi) vor putea fi evaluați de catre clienți cu ajutorul unui catalog online. Aceștia le vor putea da note de la 1 la 5. Este vorba despre o aplicație mobila menita sa le indice patronilor calitatea serviciilor prestate de angajați. „Automat clientul…

- De cand regia de transport local a devenit societate pe acțiuni, oamneii nu și-au mai primit salariile la timp. Aproximativ 20 de angajați ai societații de transport public din Timișoara au protestat, luni, la Primaria Timișoara, nemulțumiți ca pe luna decembrie au primit doar cate 300 de lei din salariu.

- Primaria municipiului Iasi a pregatit o masura incredibila in privinta traficului rutier din zona centrala • Decizia va afecta toti conducatorii auto care zi de zi alegeau aceasta ruta pentru a ajunge mai repede spre zona strazii Palat • Decizia a venit la pachet cu alte masuri privind modificarile…

- Tare ii mai place primarului Nicolae Robu sa se mandreasca cu proiectele și realizarile lui, chiar daca nu toate sunt pe placul timișorenilor… Un exemplu in acest sens este și strada Popa Șapca. In dimineața zilei de 13 octombrie 2017, insoțit de o trupa de funcționari loiali, edilul-șef s-a postat…

- Mai multe strazi din cartiere ale municipiului Arad au fost inundate, miercuri, in urma ploilor abundente din ultimele ore, iar traficul rutier s-a desfașurat cu dificultate din cauza apei de pe carosabil. Pe șoseaua de centura care duce dinspre cartierul Aradul Nou inspre cartierul Subcetate apa a…

- Nu a trecut o zi din anul 2017 in care cel puțin șapte șoferi sa nu comita o ilegalitate. Este o medie la care am ajuns dupa ce am aflat ca polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice au aplicat anul trecut nu mai puțin de 2.468 de sancțiuni contravenționale, in valoare…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) trage un semnal de alarma disperat și susține ca profesorii au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt angajati din Educatie care sunt platiti mai prost decat secretarele sau soferii din...

- Angajații Inspectoratului Național de Patrulare ii atenționeaza pe șoferii din Capitala asupra modificarilor facute in scopul fluidizarii traficului rutier și asigurarii securitații participanților la trafic

- Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea acționeaza pentru creșterea gradului de siguranța rutiera și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. In perioada 9-14 ianuarie a.c., polițiștii vranceni vor acționa pe raza intregului județ pentru prevenirea accidentelor rutiere produse…

- Cea mai buna solutie pentru a dezgheta geamurile masinii iarna ramane spray-ul special conceput pentru indepartarea cristalelor de gheata. Daca nu avem la indemana un astfel de spray, specialistii ne recomanda sa folosim o solutie. "Se formeaza o solutie dintr-un litru de apa si 300 de mililitri de…

- Atenție, șoferi! Daca aveți mașini mai vechi de 12 ani veți trece mai des pe la Inspecția Tehnica Periodica. Legea a intrat în vigoare de la 1 ianuarie. Actul normativ prevede și beneficii pentru românii cu mașini noi.

- Un șofer a facut publica o imagine de la Pasajul Jiul, in care se vad doi muncitori care lucreaza pe prima banda cum se merge dinspre Circumvalațiunii spre Bd. Republicii, cea de preselecție spre Gara de Nord. Fotografia a fost postata pe grupul de Facebook Info Trafic jud. Timiș cu descrierea…

- Anul 2017 a fost anul „exploziei” prețurilor la carburanți. In doar șase luni, prețurile au crescut cu 19%. Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42…

- Șoferii care au trecut prin localitatea clujeana Gilau în aceasta dimineața au putut sa vada o imagine ieșita din comun. Un șofer, „a parcat” mașina în gardul unei case. Martorii la incident spun ca pe fondul oboselii, șoferul a adormit și astfel mașina a ieșit de pe partea…

- Taximetriștii au protestat fața de piraterie, ținta directa a protestului fiind firma de car sharing Uber. Sute de mașini au plecat in coloana pe strazile orașului. Coloana de taximetre a staționat in fața Prefecturii și a Primariei Timișoara, ajungand apoi pana la Stadionul „Dan Paltinișanu”.…

- La data de 19 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta si Biroului Rutier Constanta au desfasurat o actiune de control, impreuna cu reprezentantii Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta, pentru verificarea asigurarii accesului persoanelor cu handicap…

- Un tren a deraiat in Washington și a cazut peste o autostrada, nefiind cunoscut pentru moment daca exista victime. Un tren al companiei Amtrak a deraiat luni pe un pod peste o autostrada din statul american Washington, nord-vestul SUA, conform autoritații statale de transport si media locala. Amtrak…

- Purtatorul de cuvant al IJP Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat ca pe DC 134 din Sinaia, drumul care duce spre Cota 1400, mai multe masini au ramas blocate, duminica, din cauza ninsorii. "Va interveni un buldoexcavator al Primariei si vor fi scoase. Totodata, s-a luat masura inchiderii drumului",…

- Guvernul pregateste o noua taxa auto, care nu va fi platita la inmatriculare, ci va fi sub forma unei taxe anuale. Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, și va fi perceputa anual, urmand sa fie…

- Șoferii care au parcat inca de miercuri pe Martirilor s-au trezit deja cu intrebari de la polițiștii locali. Potrivit primarului Nicolae Robu, se vor da amenzi fara mila de indata ce s-au pus indicatoare. Practic, pe Calea Martirilor ar trebui sa se circule pe patru benzi, pe tronsonul…

- Soferii companiei de salubritate a orasului au ajuns sa-si dea demisia pe capete din cauza conditiilor vitrege de munca, acuzand conducerea societatii ca obliga salariatii la ore suplimentare din lipsa de personal, iar pe deasupra ii obliga sa lucreze pe utilaje aflate intr-un grad avansat de uzura…

- De la 1 ianuarie 2018, Inspectia Tehnica Periodica (ITP) ar urma sa devina obligatorie in fiecare an pentru masinile mai vechi de 12 ani. Aceasta este principala prevedere a unei legi votata recent in Parlament si care se afla in prezent in faza de promulgare la Administratia Prezidentiala.

- Guvernul a decis sa inghețe punctul de amenda contravenționala privind circulația pe drumurile publice. Șoferii s-au temut ca prin cresterea salariului minim brut pe economie la 1.900 de lei, incepand cu 1 ianuarie 2018, vor fi majo...

- Conducerea TCE pregatește un pachet de masuri dure impotriva angajaților care au intrerupt voluntar și nejustificat lucrul. Șoferii care au lasat lumea in stații, in frig, deși sunt cu banii la zi, vor primi o lovitura destul de puternica. Nu vor fi platiți pentru timpul in care nu au prestat serviciul…