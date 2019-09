Șoferii pot circula pe șoseaua de centură a Sucevei Șoferii pot circula pe șoseaua de centura a Sucevei Foto: Adriana Tudose - RRA / arhiva Șoferii pot circula pe șoseaua de centura a orașului Suceava, inaugurata ieri la 11 ani de la începerea lucrarilor. Corespondenta RRA, Mihaela Buculei, a transmis ca varianta de ocolire a Sucevei a fost proiectata în anul 2007 și a intrat în execuție în 2008. Unul dintre cele 3 tronsoane a șoselei de centura în lungime de circa 6 km a fost finalizat și dat în folosința în martie 2015, în timp ce celelalte 2 tronsoane au fost abandonate ani… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

