Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Inspectoratului Național de Patrulare ajuta soferii, care au problem in trafic, din cauza conditiilor meteo nefavorabile. In mai multe imagini postate pe Facebook, pot fi observati polițiști care ajuta la deblocarea masinilor.

- Un microbuz cu zece persoane la bord a fost implicat intr-un accident de circulație in Mureș, intrand in coliziune cu un taxi. Cele zece persoane aflate in microbuz au fost evaluate de medicii de pe echipajele de urgența și doar doua au primit ingrijiri medicale. Microbuzul a cazut in urma impactului…

- Politiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Dolj, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica au organizat o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere generate de neacordarea de prioritate pietonilor și autovehiculelor. Politistii au constatat 155 de abateri la regimul rutier,…

- 190 de copii au participat in data de 18 octombrie 2018 la un curs de educatie rutiera, organizat in cadrul proiectului educational „Invatam sa circulam, viata ne-o asiguram” si sustinut de politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani.

- O clipa de neatenție in trafic, indisciplina șoferilor dar și a celorlalți participanti la trafic precum și nerespectarea regulilor de circulație sunt principalele cauze generatoare de evenimente rutiere atat in municipiul Targoviște cat și la nivelul intregului județ Dambovița. Nu o spunem noi…

- In cursul zilei de joi, politistii din Somcuta Mare au actionat cu aparatura radar din dotare pentru prevenirea accidentelor de circulatie produse pe fondul vitezei excesive. Din cei 40 de soferi opriti pentru control, jumatate au fost sanctionati pentru depasirea limitei legale de viteza. Alte noua…

- In urma verificarilor desfașurate, polițiștii au constatat, joi, 27 septembrie, peste 130 de abateri privind nerespectarea normelor legale, valoarea sancțiunilor aplicate fiind de aproximativ 26.000 de lei. De asemenea, polițiștii au retinut in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce…

- Politistii rutieri au actionat in weekend, pe raza intregului judet pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Astfel, politistii au constatat și 13 infracțiuni și au aplicat in total 135 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea normelor rutiere.…