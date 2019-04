Valentina Baciu – judecătoarea ”mamă” (şi) pentru copiii altora

”Săptămâna trecută am avut un caz care m-a marcat. O mamă care s-a despărţit de soţ, a luat cu ea toţi copiii, din cei 4 pe care-i are, mai puţin un băiat, pe care l-a lăsat la tatăl lui, ca să nu-l mute la altă şcoală. Acel băiat urma să intre sub autoritatea… [citeste mai departe]