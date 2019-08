Şoferii din Spania, monitorizaţi cu drone Trei drone echipate cu cate o camera de inalta rezolutie vor survola drumurile publice pentru a detecta comportamentul periculos al soferilor, mai intai in Insulele Canare. Ulterior, dronele ar putea fi utilizate in acest scop si in restul tarii, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant de la Directia Generala a Traficului Rutier (DGT), relateaza AFP. Autoritatile intentioneaza sa comande inca douazeci de drone intentioneaza sa comande inca douazeci de drone



Spania a utilizat anterior unsprezece drone pentru monitorizarea circulatiei rutiere, insa este prima data cand aceste aparate sunt folosite pentru a emite amenzi. Dronele,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

