- Italienii isi aleg duminica parlamentarii, conform estimarilor, partidele populiste si de extrema dreapta urmand sa inregistreze o noua ascensiune, dar existand totodata riscul unui Parlament fara o majoritate stabila, scrie AFP.Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia,…

- Potrivit unor statistici, portretul robot al soferului din Romania implicat in cele mai multe accidente rutiere este: sofer tanar la volanul unei masini foarte puternice. Soferii cu varsta de pana la 25 de ani care conduc masini cu o capacitate cilindrica de peste 2,5 litri sunt, statistic, cei care…

- ”In primul rand, ma mir ca aceasta doamna vorbește. Credeam ca e muta. In atația ani in care am fost impreuna in grupul socialist in Parlamentul European, eu nu am auzit-o sa deschida gura vreodata. Da, mi s-a transmis ce spune acum despre mine și m-a apucat rasul. Sunt, intr-adevar, membru neretribuit…

- Doua autoturisme, dintre care una de teren, s-au infipt in stalp. Accidentul s-a produs la Tatarani,la coborarea de la pod. Sunt implicate doua autoturisme si doua persoane, amble ranite. Una dintre cele doua autotuirisme implicate s-a infipt intr-un stalp de pe marginea drumului.…

- Aproximativ 53.000 de terminale, inclusiv din Romania, au fost afectate de atacul informativ de tip ransomware GandCrab, raspandit prin e-mail sau reclame infectate, potrivit datelor publicate, miercuri, de Bitdefender. In acest context, producatorul global de soluții de securitate cibernetica, alaturi…

- Fiat Chrysler va renunta la motoarele diesel pentru toate vehiculele de pasageri pana in 2022, dupa ce cererea s-a prabusit in urma scandalurilor in care au fost implicate motoarele de tip diesel, potrivit Financial Times. In cadrul unui plan pe patru ani care va fi anuntat public pe data…

- Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite. Din informatiile primite in eveniment a fost implicate doua autoturisme din care una este rasturnata. La fata locului s-au deplasat…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom. "Cel mai important factor a fost cererea de produse energetice din…

- Producatorul german de medicamente Stada Arzneimittel va analiza posiblitatea preluarii unor mici producatori de medicamente cu produse de nisa din Europa Centrala si de Est, pe masura ce transfera o parte din productie la propriile sale fabrici, a declarat directorul regional al companiei germane Ronald…

- Transferul contribuțiilor la angajat s-a facut pentru a salva bugetul de pensii. O spune pe ocolite chiar Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice. ”Principalul argument este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in ianuarie cu 66.37% fața de ianuarie 2017, potrivit datelor publicate de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cele mai multe inregistrari au fost, in ordine, pentru modelele Dacia, Volkswagen și Skoda.

- Peste 50.000 de autoturisme au fost inmnatriculate in Romania, in prima luna a lui 2018, reprezentand o crestere de 245,41% fata de aceeasi perioada a anului 2016. Potrivit datelor facute publice de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), aproape 40.000 dintre autoturismele…

- Dupa ce 12 localitați și-au declarat unirea simbolica cu Romania, socialiștii au decis sa contracareze cu declarațiile a 21 de localitați, inclusiv 4 orașe care pledeaza pentru statalitatea Moldovei și prin care sunt condamnate cele 12 comune care au semnat declarațiile de unire cu Romania pentru ca…

- Soferii prinsi circuland fara rovinieta pe drumurile nationale pot scapa de plata amenzii daca sanctiunea nu le este comunicata intr-un anumit interval de timp. Decizia a fost luata de catre Camera Deputatilor. Deputatii au adoptat marti un proiect de lege pentru modificarea si completarea art.9 din…

- Volkswagen, Mercedes și BMW au oferit finanțare unui grup de cercetatori care a efectuat in Germania, printre altele, studii pe oameni cu privire la efectele emisiilor motoarelor diesel. Cei trei constructori susțin ca nu au știut modul in care se vor derula experimentele.

- Fotocredit: Auto-TestDrive Grupul BMW a reușit in 2017 cele mai bune performanțe in materie de vanzari atunci cand vine vorba de piața din Romania, grație celor 2932 de automobile BMW și MINI vandute, dar și celor 268 de motociclete livrate de divizia BMW Motorrad. A fost batut astfel recordul…

- Potrivit reprezentantilor ISU Cluj, nu au fost persoane încarcerate. de î”Am intervenit cu doua autospeciale, am înteles ca ar fi fost trei autovehicule implicate, un al patrulea ceva mai usor. Din cele trei autovehicule am înteles ca au fost asistate medical…

- Avertismentul lansat de oficialii Comisiei Europene este comentat de presa internationala. Romania risca sa ajunga pe lista neagra a statelor in care independenta justitiei este pusa in pericol, comenteaza jurnalistii straini. Comunicatul Comisiei Europene este un avertisment pentru Romania, inainte…

- Grupul de migranți a fost descoperit joi dimineața, pe raza localitații de frontiera Lațunaș. Erau 14 barbați, 10 femei și opt copii, cetațeni irakieni, spun polițiștii de frontiera. Migranții au fost depistați la aproximativ un kilometru de granița cu Serbia, dupa ce au patruns pe teritoriul…

- Codul rutier 2018: TOP 5 modificari pentru noul an. 1. Inmatricularea vehiculelor va putea fi suspendata (interzicerea temporara a dreptului de a pune in circulatie si a utiliza un vehicul pe drumul public) in urmatoarele cazuri: – atunci cand cumparatorul nu solicita transcrierea…

- Romania este din nou criticata la nivel international. Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) publica, astazi, raportul privind coruptia din tara noastra. Expertii arata ca autoritatile...

- Grupul de inițiativa civica „Impreuna pentru A8“ a organizat vineri, la Iasi, o intalnire de lucru pentru sustinerea construirii A8 - Autostrada Marii Uniri - pe traseul „Ungheni – Iași – Targu Mureș”.

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmând sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, potrivit…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, potrivit Reuters.

- Un accident rutier s-a produs joi in jurul orei 13 la intrarea in Gherla, pe soseaua de centura a municipiului, in zona localitații Bunești. Din primele informații, trei persoane au fost ranite. Un sofer a ramas incarcerat și a fost nevoie de intervenția pompierilor. Cele trei mașini, un Audi, un Volkswagen…

- Romanii au inmatriculat peste jumatate de milion de mașini second-hand, in 2017, mai mult cu 75% fața de anul anterior, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Agerpres. Totodată, aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost înmatriculate…

- Grupul norvegian Vard a caștigat un contract pentru construția unui feribot pentru mașini și pasageri pentru operatorul norvegian Boreal. Acesta va fi primul feribot 100% electric construit in Romania, pe șantierul Vard de la Braila. Șantierul Vard de la Braila va incepe construcția unui feribot complet…

- Fotocredit: Volkswagen Vanzarile de mașini diesel noi pe piața din Germania au scazut cu 13 procente in 2017, scandalul Dieselgate și interminabilele discuții legate de emisiile reale de noxe determinand clienții sa se indrepte spre motorizarile pe benzina, hibride sau electrice. Astfel, conform…

- Atenție, șoferi! Daca aveți mașini mai vechi de 12 ani veți trece mai des pe la Inspecția Tehnica Periodica. Legea a intrat în vigoare de la 1 ianuarie. Actul normativ prevede și beneficii pentru românii cu mașini noi.

- Accidentul a avut loc la Aviatorilor. Trei autoturisme s-au ciocnit astazi in zona Aviatorilor din București. O persoana a fost ranita, potrivit Romania TV. La locul accidentului au ajuns mai multe echipaje de politie care urmeaza sa stabileaza cine se face vinovat de producerea lui.…

- ”Nu putem pune instituțiile peste cetațeni, instituțiile trebuie sa serveasca cetațenii, inclusiv justiția” ”Ma bucura ca ambasadorii statelor UE sunt preocupați, in calitatea de parteneri, de prieteni ai Romaniei, de evoluțiile din Romania. E un aspect pozitiv. Citind aceasta scrisoare și analizand-o,…

- Cu cateva zile inainte de Craciun, barbații din Focșani primesc un cadou neașteptat. Se deschid in orașul nostru Outlet Louis Purple și Outletformens, locul care va deveni destinația favorita a barbaților cu stil din zona. Aici, barbații vranceni vor gasi moda de pe strazile din Paris,…

- Atmosfera Sarbatorilor de Iarna a fost intregita, marti seara, la Alba Iulia, cu un concert de Craciun, prezentat in Piata Cetatii de Casa de Cultura a Studentilor. Alexantru Pal, Roxana Reche, Violeta Deminescu-Jurca, Daniela Tarnauceanu, Grupul „Ziene Sanziene”, Turca de la Berghin, Millenium C, Gabriel…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Soția lui Ion Iliescu a afirmat, la Romania TV, ca medicii i-au schimbat tratamentul lui Ion Iliescu și i-au recomandat sa nu iasa din casa. Ion Iliescu a fost marele absent la Parada de 1 Decembrie. Bineințeles, el a lipsit și la funeraliile Regelui Mihai. Problemele de sanatate…

- Accident rutier produs in aceasta dimineata pe DN 2 E85. Din primele date, un autoturism condus de un barbat de 49 ani din Padina, a fost lovit din spate de un autoturism condus de un barbat de 59 ani din Prahova, iar acesta a fost lovit din spate de o autoutilitara condusa de un barbat de 57 ani din…

- CEZ AS, cel mai mare producator de energie din statele foste comuniste din Uniunea Europeana, a primit aprobarea Comisiei antimonopol din Bulgaria pentru a-si vinde termocentrala din Varna companiei bulgare Sigda, transmite Reuters. CEZ, care isi vinde toate activele din Bulgaria, a acceptat luna…

- Grupul german Volkswagen anticipeaza iesiri de capital de 4-5 miliarde de euro in 2018, legate de scandalul manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel, a declarat directorul financiar al producatorului auto, Frank Witter, transmite NEWS.RO, citand Reuters.”Nu sunt deloc relaxat…

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 10, pe Bd. Republicii din Ploiesti, in zona Caraiman. Au fost implicate trei autoturisme. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul si cine se face…

- Romanii au inmatriculat 474.487 de masini second hand, an primele 1 1luni ale anului, un salt de peste 71% fața de anul trecut, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citata de Agerpres. De asemenea, aproximativ 99.000 de autoturisme noi au…

- Bulgarii au norocul de a trai intr-o parte a planetei dezvoltata din punct de vedere economic, insa inca nu pot trece pragul si intra in grupul statelor cu cele mai mari venituri in lume, in care se afla toate celelalte state din UE, cu exceptia Bulgariei, Romaniei si Croatiei. Asta arata o privire…

- Potrivit sursei citate, în intervalul ianuarie - noiembrie, pe primele trei locuri la numarul înmatricularilor de autoturisme rulate se afla: Volkswagen, cu 124.533 de exemplare (+58,04% fata de perioada ianuarie - noiembrie 2016), Opel (58.934, +31,55%) si Ford (46.838 unitati, +51,70%).…

- Odata cu venirea iernii șoferii incep sa aiba mai mult de furca in trafic. Asfaltul se transforma in patinoar, iar zapada face mașina sa piarda controlul foarte ușor. Iata cateva sfaturi utile:

- Grupul de State impotriva Coruptiei, un organism al Consiliului Europei, indeamna Romania sa ofere, pana pe 15 ianuarie 2018, informatii in sensul pregatirii unui raport de evaluare despre proiectul privind legile justitiei elaborat de Comisia parlamentara speciala.

- Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani a fost accidentat mortal in vineri seara, in jurul orei 19, la Zanesti, judetul Neamt. In masina care l-a accidentat pe barbat se aflau doua vedete de la show-ul "Dansez pentru tine", potrivit TVM Neamt.Barbatul ucis era din Podoleni și tocmai ieșise…

- Un accident rutier, cu implicarea a cel putin zece masini, a avut loc in apropiere de Cojusna.La fata locului au intervenit oamenii legii.Revenim cu detalii.Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa contact@publika.

- Cinci persoane au fost ranite miercuri seara, intr-un accident petrecut pe raza comunei Patrauți, pe E85, in zona șoselei de centura a municipiului Suceava. In accident au fost implicate trei mașini implicate, iar doua persoane au ramas incarcerate.Au intervenit pompierii militari ai ...

- Un clujean a surprins cu camera de bord în timp real accidemntul. Un autoturism Volkswagen se deplasa cu viteza în localitate și a reușit la limita sa evite un tânar care alera pe trecerea de pietoni, pe culoarea roșie a semaforului. Șoferul a frânat brusc, însa nu a…