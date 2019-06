Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Coaliția pentru Economie Digitala, organizatie care reprezinta principalele companii de ride sharing și e-hailing din Romania, Uber, Clever și Bolt, anunța ca a depus, simbolic, la registratura Guvernului Romaniei o parte a celor peste 400.000 de semnaturi ale petiției #continuam, relateaza…

- Iata ce conține proiectul pus in dezbatere de Ministerul Transporturilor: Autorizarea operatorilor platformei digitale care intermediaza efectuarea transportului alternativ Art. 4 - (1) Transportul alternativ poate fi intermediat numai de catre un operator al platformei digitale autorizat in acest…

- Reprezentanții companiilor de transport alternativ au ajuns astazi, 23 mai, la un acord cu reprezentanții Guvernului in ceea ce privește proiectul de ordonanța de urgența dedicat aplicațiilor de transport alternativ din Romania. Ca urmare, noile reglementari vor asigura condiții egale de autorizare…

- Reprezentantii companiilor de transport alternativ au ajuns, joi, la un acord cu reprezentantii Guvernului in ceea ce priveste proiectul de Ordonanta de urgenta dedicat aplicatiilor de profil din Romania, iar noile reglementari vor asigura conditii egale de autorizare intre aplicatiile de transport…

- Asociatia Coalitia pentru Economia Digitala, care reprezinta interesele Uber, Clever si Bolt, a adresat doua scrisori deschise prin care solicita primului ministru Viorica Dancila si presedintelui partidului de guvernamant Liviu Dragnea implicarea pentru reglementarea cat mai rapida a serviciilor de…

- „Ce am reglementat noi pana in acest moment nu interzice UBER sa functioneze pe piata", a sustinut Cuc. Intre timp, in prima zi de la intrarea in vigoare a ordonantei care modifica legea taximetriei (38/2003) numarul de soferi disponibili prin aplicatiile Uber, Clever sau Bolt a scazut cu 25-, iar timpul…

- În 29 martie, în urma presiunilor exercitate de taximetriștii care au blocat Piața Victoriei din capitala, Cabinetul Dancila a adoptat ordonanța de urgența care modifica radical modul în care se poate presta activitatea de transport de persoane în România. Potrivit…

- Partidul Social Democrat a depus lista candidaților pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc in 26 mai 2019. Codrin Ștefanescu a facut primele declarații dupa ieșirea de la Biroul Electoral Central. „Am depus 1. 330. 995 de semnaturi. In doar o saptamana, atat ne-am alocat pentru strangerea…