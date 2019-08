Șoferii de camioane, „luați la ochi” de Poliția Locală Timișoara. Câte sancțiuni au fost aplicate Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera au continuat sa acționeze pe linia depistarii conducatorilor de autovehicule de mare tonaj care nu respecta prevederile actelor normative in vigoare referitoare la circulația mașinilor grele pe raza municipiului Timișoara, existand sesizari de la cetațeni pe aceasta linie, dar și constatari ale polițiștilor locali in timpul patrularilor efectuate. […] Articolul Șoferii de camioane, „luați la ochi” de Poliția Locala Timișoara. Cate sancțiuni au fost aplicate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

