Stiri pe aceeasi tema

- CONTROALE… Politistii rutieri vor opri in aceste zile autobuze, microbuze, precum si alte autovehicule de transport persoane sau marfuri, in cadrul unei actiuni care se desfasoara simultan in toate statele membre ale Uniunii Europene. Este o actiune a Directiei Rutiere a Politiei Romane si se va derula…

- Autobuze, microbuze, precum si alte autovehicule de transport persoane sau marfuri vor fi oprite pentru control, saptamana viitoare, de politistii rutieri. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziarul Unirea Poliția rutiera, cu ochii pe transportatorii de persoane și marfuri. Acțiune la nivel european, incepand de maine Polițiștii rutieri vor opri in aceste zile autobuze, microbuze, precum și alte autovehicule de transport persoane sau marfuri, in cadrul unei acțiuni care se desfașoara simultan…

- Polițiștii de la Rutiera, din Bistrița-Nasaud, au in dotare doua aparate DRUG TEST, cu ajutorul carora pot depista conducatorii auto care au consumat substanțe psihoactive. Un tanar din Bistrița a cazut in plasa polițiștilor, dupa ce a consumat, se pare, astfel de substanțe. Inspectoratul de Poliție…

- Mai multi conducatori auto care au tranzitat, vineri dimineata, Piata Petru Rares din municipiul Bistrita, in zona Palatului Administrativ, si care nu purtau centura de siguranta au fost opriti de catre politistii de la Rutiera si invitati sa testeze un simulator de accidente, pentru a nu fi amendati.…

- Razie de amploare, in noaptea de vineri spre sambata, pe drumurile din Prahova. In numai patru ore, polițiștii de la Rutiera au aplicat peste 100 de sancțiuni, majoritatea pentru viteza excesiva sau nepurtarea centurii de siguranța.

- NETREBNICI… Politistii vasluieni au intocmit mai multe dosare penale soferilor depistati pe drumurile publice ale judetului incalcand normele rutiere in vigoare. Doi soferi din Barlad au fost depsitati conducand bauti bine, avand alcoolemia peste limita legala, un sofer din orasul Murgeni conducea pe…

- Camera Deputatilor a adoptat decizional, marti, legea care interzice amplasarea aparatelor radar in locuri de unde nu sunt vizibile pe drumurile publice, cu 186 voturi „pentru” si 21 „impotriva”. Proiectul de lege initial a fost modificat in urma declararii unor articole ca fiind neconstitutionale.…