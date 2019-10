Stiri pe aceeasi tema

- De sambata, 12 octombrie, conducatorilor de autovehicule, tractoare, tramvaie aflate in miscare, dar si de vehicule care nu necesita permis de conducere le este interzis nu doar sa utilizeze, dar chiar sa tina in mana telefonul mobil si orice dispozitiv mobil cu functie de inregistrare ori redare text,…

- Pentru cei care scriu mesaje, transmit live, filmeaza sau vorbesc la telefon in timpul condusului, sanctiunile vor fi, peste cateva zile, mai dure. Mai precis, pe data de 12 august 2019, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta nr. 11 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului…

- La data de 12 august 2019, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta nr. 11 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Spre deosebire de cadrul legal anterior, care viza exclusiv folosirea telefonului mobil, prin noile reglementari…

- Poliția Romana anunța modificarea Codului Rutier incepand din 12 octombrie. Conducatorii auto care scriu mesaje, transmit live, filmeaza sau vorbesc la telefon vor fi sancționați cu amenzi mai mari și cu puncte de penalizare. Daca in timp ce folosesc telefonul incalca și alte reguli de circulație, conducatorii…

- Poliția Suceava a anunțat ca incepand din octombrie a.c. vor fi inasprite sancțiunile pentru șoferii care scriu mesaje, transmit live, filmeaza sau vorbesc la telefon in timpul condusului. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, la data de 12 august 2019, Guvernul…

- Pentru cei care scriu mesaje, transmit live, filmeaza sau vorbesc la telefon in timpul condusului sanctiunile vor fi, din luna octombrie, mai dure. La data de 12 august, 2019, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta nr. 11 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 2002…

- Pentru cei care scriu mesaje, transmit live, filmeaza sau vorbesc la telefon in timpul condusului sancțiunile vor fi, din luna octombrie, mai dure. Pe 12 august 2019, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanța nr. 11 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat in luna ianuarie un proiect care introduce cateva schimbari majore in Codul Rutier. Noul proiect va fi analizat de Guvernul Romaniei abia luni, 12 august, zi in care ar putea fi și adoptat. In noul proiect se menționeaza explicit ca șoferii nu au dreptul sa țina…