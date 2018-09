Șoferi, mare atenție! Se schimbă denumirile pentru benzină și motorină Schimbarea are loc din 12 octombrie și se aplica in statele membre UE și-n Turcia. Scopul este de a furniza mai multe informații despre conținut și a ajuta orice european care calatorește pe continent și pe insulele care aparțin de țarile membre UE sa cumpere mai ușor carburanți. Toate mașinile alimentate cu benzina vor folosi carburanți notati cu litera "E" și aceasta litera va fi incadrata intr-un cerc. Litera va fi urmata obligatoriu de una sau de doua cifre, dupa caz. Astfel, daca veți gasi inscripția E5 intr-un cerc deasupra pompei, inseamna ca veți cumpara benzina de 95 sau de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Noile denumiri și simboluri „E" = benzina: Mașinile pe benzina vor fi alimentate cu carburanți de tip "E". Iar litera va fi urmata de o cifra. "E5" se vor numi benzinele clasice, de 95 și 98. "E10" se va numi benzina de 95 cu o compoziție de 10% etanol. Iar "E85" va fi pentru super-etanol.…

