Șoferi fără permise sau băuți, depistați în trafic; unul dintre ei conducea o mașină cu număr fals Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutier La data de 11 aprilie a.c., ora 21:20, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au depistat un tanar, de 20 de ani, din comuna Chiojdeni, in timp ce conducea un autoturism pe DC 169, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodata, in urma […] Articolul Șoferi fara permise sau bauți, depistați in trafic; unul dintre ei conducea o mașina cu numar fals apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

