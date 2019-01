Stiri pe aceeasi tema

- Cinci tineri, cu varsta cuprinsa intre 19 si 22 de ani, s-au ales cu amenzi contraventionale dupa ce au fost surprinsi de politistii locali facand derapaje controlate cu bolizii intr-o parcare din Galati.

- Politistii din Gherla au organizat si desfasurat o noua actiune de impunere a respectarii legislatiei rutiere in randul participantilor la trafic. Dupa acțiunea de luni, in urma careia mai mulți șoferi au ramas pe jos, a doua zi o alta serie de participanți la trafic au fost prinși in timp ce incalcau…

- Erau de zile bune in zona Bastionului, cu ștergatoare de parbriz in mana, strecurandu-se printre mașini. Au fost amendați, in sfarșit, de polițiștii locali. Vanzatorii ambulanți care vindeau ștergatoare de parbriz și alte accesorii pentru autovehicule, punand in pericol circulația rutiera, dar și propria…

- Politistii locali au aplicat 505 sanctiuni contraventionale, in suma de peste 150.000 lei, si 276 de puncte penalizare, in luna octombrie 2018, in cadrul planului de masuri „Parcarea – 2018”.

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au actionat data de 07.11.2018 in scopul cresterii eficientei activitatii de mentinere a ordinii publice si a gradului de reactie in prevenirea si combaterea fenomenului infractional si contraventional pe raza municipiului Constanta.Potrivit…

- Polițiștii locali au intervenit, marți, pe strada Cocorilor, in aceeași zi in care Jurnal Aradean și Aradon au scris despre situația provocata de șoferi de cateva saptamani, pentru ca parcheaza pe mijlocul șoselei, pe liniile de tramvai. Strada a beneficiat de lucrari de reasfaltare, iar circulația…

- Pericol in trafic pe unele strazi din Timișoara, unde caruțașii se cred pe ulița unui sat. Poliția Locala Timișoara anunța ca, doar in ultimele zile, au fost depistate și sancționate patru persoane pentru ca circulau cu caruțele in zona Intrarea Neptun. In total, de la inceputul acestui an și pana in…

- Polițiștii locali susțin ca au amendat 18 șoferi care au parcat in jurul Stadionului „Dan Paltinișanu”, in ultimele doua zile. Un cititor Tion.ro care a surprins un BMW parcat pe trotuar spune ca a cerut și el ajutorul oamenilor legii, insa aceștia nu au parut interesați.