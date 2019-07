Șoferi, bucurați-vă! Începând de joi va fi mai ușor Publicat luni in Monitorul oficial, actul normativ care aduce cu sine aceste modificari elimina unele dintre condițiile impuse șoferilor care doresc sa reintre mai repede in posesia permisului suspendat. Astfel, incepand de joi, acești conducatori auto vor putea solicita reducerea perioadei de suspendare a carnetului chiar daca au mai beneficiat de aceasta masura in ultimii trei ani. CONTINUAREA ARTICOLULUI PE DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

