- Sambata, 7 septembrie 2019, in jurul orei 20.20, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, l-au depistat, pe raza localitații Tau, comuna Roșia de Secaș, pe un barbat de 47 de ani, din comuna Roșia de Seceș, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au condus bauti sau fara permis de conducere. Astfel, la data de 7 septembrie a.c., in jurul orei 10.30, politisti din cadrul Sectiei 4 au identificat un barbat de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat pe strada Nicolae Filimon…

- La data de 11 august a.c., in jurul orei 02.00, politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu, impreuna cu lucratori ai Politiei Locale, au depistat un barbat, de 45 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orasului Ovidiu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.…

- Mai mulți tineri care conduceau fara a deține permis au fost depistați, miercuri, in trafic de polițiștii din Alba. Doi dintre ei sunt din județul Hunedoara, respectiv Cluj. Polițiștii rutieri din Abrud, in timp ce acționau pe DN 74 A, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 27…

- Vineri, 02 august a.c., in jurul orelor 22:30, o patrula de politie din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 8 Baltesti, a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui conducator auto care se deplasa pe raza comunei Aricestii Zeletin, judetul Prahova.Intrucat conducatorul autoturismului nu a oprit…

- Ziarul Unirea 5 șoferi bauți pe drumurile județului s-au ales cu dosare penale, dupa ce fiola in care au suflat s-a inverzit Polițiștii rutieri din județul Alba au avut de furca in acest sfarșit de saptamana cu mai mulți șoferi care s-au urcat bauți la volan, fara sa țina cont de pericolul la care se…

- Un barbat din Cugir și un tanar din Luduș s-au ales cu dosare penale, dupa ce au fost prinși de polițiștii din Alba in timp ce conduceau autovehicule fara a deține permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 16 iulie 2019, in jurul orei 02,10, polițiștii Secției numarul 2 Poliție Rurala Vințu…

- Astazi, 28 iunie 2019, in jurul orei 00.40, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din comuna Roșia de Secaș, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Ungurei, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar,…