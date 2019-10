Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, joi, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in urmatoarele doua ore in doua judete din zona Moldovei. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in orele urmatoare in Bucuresti si in 17 de...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe intreaga autostrada A2 Bucuresti Constanta, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri. De asemenea, tot in conditii de vizibilitatea redusa sub 50 de metri…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit miercuri atentionarea nowcasting Cod galben de ceata pentru Capitala, pana la ora 11:00. Potrivit ANM, intre orele 9:00 - 11:00, in municipiului Bucuresti, indeosebi in zona preoraseneasca, va fi ceata cu vizibilitate redusa, local sub…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit miercuri atentionarea nowcasting Cod galben de ceata pentru Capitala, pana la ora 11:00, potrivit Agerpres. Potrivit ANM, intre orele 9:00 - 11:00, in municipiului Bucuresti, indeosebi in zona preoraseneasca, va fi ceata cu vizibilitate redusa,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in orele urmatoare in Bucuresti si in 24 de jude...

- Este Cod galben de canicula. Meteorologii anunța zile toride și nopți tropicale in toate regiunile din țara. Aerul va deveni irespirabil pana marți. Luni și marți, temperaturile vor atinge 36 de grade C la umbra, atenționeaza meteorologii. Agentia Nationala de Meteorologie anunta ca valul de caldura…

- Furtuni puternice si ploi torentiale insotite de grindina vor avea loc in urmatoarele ore, anunta meteorologii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe avertizari nowcasting – Cod portocaliu de furtuni in cinci judete. Vor fi intensificari ale vantului, vijelie puternica,…