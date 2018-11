Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Național de Patrulare s-a autosesizat in baza unei postari aparuta pe o rețea de socializare, unde se vede clar ca un șofer transporta intr-un microbus un numar de persoane care depașește numarul de locuri prevazute prin caracteristica tehnica a autovehiclului.

- In contextul desfașurarii hramurilor in mai multe localitați din țara, Inspectoratul Național de Patrulare atenționeaza ca ofițerii de patrulare vor activa in mod sporit pentru a identifica șoferii ce se abat de la lege.

- Inspectoratul Național de Patrulare (INP) informeaza ca, pe traseele din nordul tarii, inspectorii de patrulare, au amplasat cinci filtre de verificare a automobilelor in scopul identificarii șoferilor care nu cupleaza centura de siguranța.

- O lege importanta a fost publicata in Monitorul Oficial si intra in vigoare la data de 1 septembrie 2018. Potrivit acesteia, una dintre amenzi se va prescrie mai devreme, fața de termenul prezent. Este vorba despre Legea nr. 60/2018 care se refera la prescrierea amenzii pentru lipsa rovinietei.

- Inspectoratul National de Patrulare (INP) informeaza ca, pe parcursul zilei de duminica, au fost comise peste 2.000 de incalcari ale circulatiei rutiere. Circa 1.900 de soferi au depasit limita de viteza, 71 de conducatori auto nu au respectat indicatoarele rutiere, iar 30 de soferi au urcat bauti la…

- O lege importanta a fost publicata in Monitorul Oficial si intra in vigoare la data de 1 septembrie 2018. Potrivit acesteia, una dintre amenzi se va prescrie mai devreme, fața de termenul prezent. Este vorba despre Legea nr. 60/2018 care se refera la prescrierea amenzii pentru lipsa rovinietei. Astfel,…

- Inspectoratul National de Patrulare anunta despre implicarea in trafic a cinci mașini capcana dotate cu radare, inregistrate cu numere civile. Acestea vor fi amplasate pe trasee din țara pentru a diminua numarul de accidente rutiere produse din cauza excesului de viteza.

- Inspectoratul Național de Patrulare anunța mai multe masuri de prevenire a accidentelor rutiere care se produc pe traseele naționale, in special in luna august, cand cetațenii merg in vacanța sau revin acasa. Inspectorii de patrulare vor organiza mai multe filtre și verificari cu mașina-capcana dotata…