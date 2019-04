Șoferi alcoolizați, prinși de polițiști Finalul saptamanii trecute a fost unul cu „recolta bogata” pentru polițiștii aradeni, in ceea ce privește șoferii care consumasera alcool. Pe 28 aprilie, de exemplu, aceștia au depistat un barbat de 45 de ani care conducea un autoturism pe strada Ardealului. In urma testarii cu aparatol alcooltest a rezultat o alcoolemie de 1,15 mg/l alcool pur in aerul expirat. Mai mult, oamenii legii au constatat și ca barbatul se afla la volan fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In aceeași zi, cu o alcoolemie și mai mare – de 1,21 mg/l alcool pur in aerul expirat, a fost depistat… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

