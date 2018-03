Șofer vitezoman și băut, depistat la volan Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutier



La data de 29 martie a.c., ora 15.15, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cimpineanca au depistat un tanar, de 18 ani, din localitate, in timp ce conducea un moped. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In cauza a fost intocmit dosar penal.



La data de 29 martie a.c., ora 14.55, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au depistat un barbat, de 54 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe strada Cuza Voda.… Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

- Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un barbat care conducea o autoutilitara deși nu deține permis de conducere. Joi, 29 martie, in jurul orei 11.40, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat un barbat de 56 ani, domiciliat in comuna Savadisla, in timp ce conducea…

- Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutierLa data de 20 martie a.c., ora 10.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au depistat un barbat, de 70 de ani, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe o strada din localitate. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul…

- Cercetați pentru furtLa data de 20 martie a.c., polițiștii din cadrul Postului de poliție Homocea au identificat un minor, de 17 ani, din localitate, banuit ca, la data de 8 martie a.c., ar fi patruns prin efracție și escaladare in locuința unui barbat, de 33 de ani, de unde ar fi sustras…

- Politistii calaraseni au intocmit dosar penal unui tanar care ar fi condus un autoturism sub influenta alcoolului.Pe 18 martie, oamenii legii din cadrul Postului de Politie Chirnogi au depistat un tanar, de 23 de ani, in timp ce conducea un autovehicul, desi consumase alcool.

- Polițiștii clujeni au depistat, luni, un conducator auto care se afla la volan în stare avansata de ebrietate.”La data de 19 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin, Post Politie Aghiresu, au depistat în trafic un barbat, de 54 de ani, din…

- Banuit de furt din fanta unui ATM, identificat de polițiștiLuni, 19 martie a.c., polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Focșani au identificat un barbat, de 57 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt. In fapt, in cursul lunii noiembrie 2017, polițiștii…

- La data de 16 martie a.c., politistii din cadrul Postului de Poliție Negomir au surprins in flagrant delict, un barbat, de 43 de ani, din comuna Borascu, in timp ce conducea pe D.J. 674 B Negomir, un autoturism, fara a detine permis de conducere. Conducatorul auto a prezentat un permis de…

- La data de 14 martie a.c., ora 07.55, un barbat, de 45 de ani, din comuna Dumitrești, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 2 N, intr-o curba a pierdut controlul asupra direcției de mers, a patruns pe sensul opus și a acroșat o minora, de 13 ani, care se deplasa pe marginea parții carosabile. In…

- Dosar penal pentru ca a condus cu permisul suspendat La data de 13 martie a.c., ora 14.57, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au depistat in trafic un barbat, din județul Buzau, in timp ce conducea o autoutilitara. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul…

- Infracțiuni de furt comise de minori cercetate de polițiști La data de 12 martie a.c., ora 12:10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Adjud au fost sesizați de catre un barbat in varsta de 51 ani, din comuna Ruginești, despre faptul ca in seara zilei de 11 martie, in jurul orei…

- Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutierLa data de 11 martie a.c., ora 13.40, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Tataranu au depistat pe o strada din satul Bordeasca Veche, un tanar de 19 ani, din aceeași localitate, in timp ce conducea un ATV, fara numar de inregistrare și fara…

- Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutier La data de 8 martie a.c., ora 00.15, pe DN 2 E 85, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un minor, de 13 ani, din comuna Slobozia Cioraști, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au…

- ACȚIUNE IN PIEȚE, TARGURI ȘI OBOARE Polițiștii focșaneni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale, menținerea ordinii și liniștii publice, precum și pentru descurajarea faptelor de comerț ilicit, in piețe, targuri, oboare și in zona adiacenta a acestora, din municipiul…

- Cercetat pentru furt calificatLa data de 6 martie a.c., ora 15.00, polițiștii din cadrul Postul de Poliție Ploscuțeni au fost sesizați cu privire la faptul ca, in perioada 3-6 martie a.c., persoane necunoscute au patruns intr-un imobil de pe raza comunei, prin forțarea ușii de acces și au…

- Banuit de furtul unor bani dintr-o locuința, identificat de polițiști La data de 1 martie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Homocea au identificat principalul banuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat, un barbat, de 38 de ani, din comuna Coțofanești, județul…

- Un barbat din comuna Vulturu este cercetat pentru ca a condus autoturismul pe drumurile publice sub influența alcoolului Joi, 1 martie a.c., ora 16.06, pe DN 23 pe raza comunei Vulturu, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nanești au inregistrat cu aparatul radar un autoturism care circula…

- Depistat de politisti in timp ce conducea sub influenta alcoolului La data de 28 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au depistat un barbat, de 45 de ani, din comuna Straoane, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații, iar in urma testarii cu aparatul…

- La data de 1 martie a.c., ora 14.35, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un barbat, de 31 de ani, din județul Galați, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2 E85, pe raza localitații Urechești, cu viteza de 170 de km/h. Conducatorul a fost sancționat contravențional și i s-a reținut…

- Produse susceptibile a fi contrafacute, reținute de polițiștii focșaneniLa data de 17 februarie a.c., ora 10.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in pasajul din Piața Moldovei, o persoana comercializeaza articole de imbracaminte…

- Cercetați pentru furtLa data de 13 februarie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Tataranu au identificat doi minori, de 13 ani, din localitate, banuiți ca, la data de 11 februarie a.c., ar fi sustras un telefon mobil dintr-un autovehicul ce se afla parcat, neasigurat. Prejudiciul…

- Un sofer fara permis si sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat in trafic de politistii din Agigea. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Agigea au depistat un tanar, de 28 de ani, din localitatea Agigea, judetul Constanta, care a…

- INFOPOL Cercetați pentru lovire sau alte violențeLa data de 13 februarie a.c., in urma verificarilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Focșani au identificat doi tineri, de 17 respectiv 20 de ani, din localitate,…

- La data de 6 februarie a.c., ora 00.00, polițiștii Postului de Politie T.F au depistat un minor care se afla in zona peronului stației CFR Adjud, nefiind insoțit. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca minorul, de 10 ani, din județul Bacau, figura urmarit la nivel național…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Rurala Tecuci au efectuat, la data de 05 februarie a.c., 4 perchezitii domiciliare, pe raza comunelor Munteni si Negrilesti, intr-o cauza in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat si tentativa la furt calificat. Cu ocazia perchezitiilor,…

- La data de 2 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un tanar, in varsta de 26 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, politistii au condus persoana…

- La data de 31 ianuarie a.c., in jurul orei 17.06, un barbat, de 27 ani, cetațean strain, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN2-E85, pe direcția Focșani-Bacau, in afara localitații Garoafa, nu s-a asigurat la schimbarea benzilor de circulație, obligand conducatorul autoturismului care rula pe banda…

- La data de 1 februarie a.c., pe DN2 E85 in interiorul localitații Garoafa, un barbat de 29 de ani din localitate, in timp de conducea o autoutilitara pe direcșia Adjud Focșani, a acroșat o femeie de 81 de ani care se deplasa pe partea carosabila. In urma producerii accidentului rutier a…

- La data de 30 ianuarie a.c.,ora 21.11, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o femeie, de 47 ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul care se afla parcat pe o strada din localitate.In urma acțiunilor comune…

- In data de 30.01.2018, in jurul orei 09:20, politistii rutieri au depistat in trafic, pe D.N. 66A, pe raza orasului Aninoasa, un barbat in varsta de 36 de ani, din Aninoasa, care conducea un autoturism desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Un tanar de 29 ani a fost depistat de politistii rutieri circuland cu o viteza excesiva pe D.N. 18. In urma verificarilor, politistii au constatat ca acesta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Duminica, 28 ianuarie, in jurul orei 11:30, polițiștii din cadrul Serviciul…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar care conducea fara a deține permis de conducere.Conform oamenilor legii, la data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 01:50, politistii au depistat un tânar, de 21 de ani, din comuna Apahida, care…

- "Politistii din cadrul Politiei Municipiului Focsani au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism, care circula pe strada Bicaz din municipiul Focsani. Conducatorul auto a refuzat sa opreasca, a accelerat si a intrat in coliziune cu gardul unei societati comerciale, rezultand doar…

- Copil la volanul unei mașini, prins de polițiști in Slobozia Bradului, Vrancea. Fara știrea parinților, baiatul de 12 ani a pornit la drum cu autoutilitara familiei pe care a furat-o. Puștiul a fost oprit in trafic, la timp, inainte de a provoca o nenorocire. Baiatul a condus autoutilitara familiei…

- Politistii din Unirea, sprijiniți de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au identificat, cu operativitate, persoanele banuite de comiterea unui furt din gospodaria unui cetatean din comuna. Un major si 3 minori sunt cercetati pentru furt. La data de 25 ianuarie a.c., politistii Postului de…

- Banuit de infracțiunea de lovire sau alte violențe, identificat de polițiști La data de 23 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Milcovul au depistat si identificat un barbat, de 24 ani, din comuna Vulturu, banuit de comiterea infractiunii de lovire sau alte…

- La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…

- Polițiștii rutieri au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto depistat in trafic sub influența alcoolului. La data de 14 ianuarie, in jurul orei 01:45, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 24 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea…

- La data de 11 ianuarie a.c. ora 1300 poliitii din cadrul Postului de Poliie Comunal Scoraru Nou au fost sesizai de ctre un tânr de 24 de ani din satul Sihleanu cu privire la faptul c în seara de 10.01.2018 persoane necunoscute iau sustras telefonul mobil În urma verificrilor efectuate...

- In cursul zilei de ieri, 8 ianuarie, politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, de 39 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 39, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Politistii au mai stabilit faptul ca respectivul barbat ar fi sustras…

- La data de 8 ianuarie a.c., ora 1.10, pe DN 2M-Mera, un barbat, de 66 de ani, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus de un barbat, de 47 ani. Ambii conducatori auto au fost testați…