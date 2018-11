Şofer urmărit ca în filme azi-noapte de poliţişti, pe străzile Capitalei Incidentul a avut loc in zona Obor. Politistii i-au facut semn sa opreasca unui sofer care facea manevre prin care ii punea in pericol pe ceilalti participanti la trafic. Soferul a refuzat sa opreasca, moment in care oamenii legii au solicitat sprijin din partea astor colegi, iar autoturismul a fost blocat cateva strazi mai incolo. Barbatul a fugit din masina, iar politistii au pornit pe urmele lui. Intr-un final, soferul a fost prins, imobilizat si condus la sediul sectiei unde a fost amendat. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

