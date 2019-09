Un șofer a fost surprins pe contrasens, pe Autostrada Transilvania. Șoferul inconștient a circulat o buna bucata de drum intre Turda și Campia Turzii și a fost filmat de un conducator auto care circula regulamentar Evenimentul a avut loc in județul Cluj, mașina ruland cu viteza pe contrasens, pe autostrada A3, intre Turda si Campia Turzii, iar imaginile au ajuns pe Facebook, potrivit Mediafax. In ultima perioada, tot mai multi soferi au fost filmati pe contrasens pe autostrazi. In cel mai recent caz, de la mijlocul lunii august, soferul care a filmat o masina pe contrasens pe A3, Bucuresti-Ploiesti,…