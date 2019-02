Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a accidentat grav un barbat care cobora dintr-o mașina, in Dambovița, iar apoi a fugit de la locul accidentului. Polițiștii il cauta la aceasta ora. Accidentul a avut loc in localitatea Moțaieni, iar conducatorul auto ar fi produs accidentul in timp ce efectua o depașire, arata Poliția Dambovița,…

- Parlamentul European se asteapta ca saptamana viitoare sa inceapa procedura de ratificare a acordului privind Brexitul negociat cu Londra, au anuntat parlamentarii marti, scrie Reuters, relateaza News.ro.Dupa ce acordul negociat de Marea Britanie cu Uniunea Europeana a fost respins de parlamentul…

- Vineri, 18 ianuarie, apare un nou roman in colecția carților despre care toata lumea vorbește – Buzz Books – “Victima fara chip”, de Stefan Ahnhem, din seria Fabian Risk. Inspectorul criminalist Fabian Risk a parasit Stockholmul impreuna cu sotia sa, Sonja, si cei doi copii ai lor, pentru a incepe o…

- Ea circula dinspre Vaslui catre Iasi, iar intr-o curba stransa a parasit partea carosabila si s-a izbit cu autoturismul intr-un copac. Femeia a suferit mai multe fracturi, chiar daca purta centura de siguranta, deoarece autoturismul a lovit copacul cu partea laterala, chiar in dreptul portierei pasagerului.…

- Accident înfiorator pe DN1, în județul Prahova. O femeie care a traversat neregulamentar a fost calcata de trei mașini si a murit. Victima avea brațele încarcate de cadouri și nu a fost atenta la traversare.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri seara cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, context in care a subliniat ca obiectivul Romaniei la presedintia Consiliului UE este demararea cat mai rapida a negocierilor privind relatiile viitoare dintre Uniune…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc vineri dupa-amiaza, in jurul orei 13.07, pe raza localitații Nima.Conform primelor ingormații, un barbat de 29 de ani, in timp ce conducea autourism pe DN1C, pe banda de refugiu, nu s-a asigurat la efectuarea virajului la stanga intrand…

- Un barbat de 52 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a patruns cu masina intr-o intersectie din Galati, ignorand un indicator de circulatie, si a lovit un alt autovehicul cu masina pe care o conducea.