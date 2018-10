Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de doar 25 de ani mort in accidentul din Germania era argeșean. Tatal sau este in stare grava. Un accident ingrozitor a avut loc azi noapte in Germania. Patru camioane s-au ciocnit pe o autostrada de langa Koln si argeșeanul Andrei Blejdea, de doar 25 de ani, este singura victima decedata. Acesta…

- Un șofer de 28 de ani a murit intr-un accident teribil, luni noapte (22 octombrie), pe centura ocolitoare a orasului Gherla, in judetul Cluj. Tanarul se afla la volanul unui autoturism marca Audi, inmatriculat in Franta, cand a intrat intr-un TIR care venea din sens opus. Accidentul ar fi fost provocat…

- O femeie in varsta de 22 de ani a fost transportata, joi dimineața (20 septembrie), la Spitalul Floreasca din Capitala. Ea a fost ranita grav dupa ce a fost acroșata de o mașina. Din primele cercetari, accidentul s-ar fi produs pe trecerea de pietoni. Reprezentanții Brigazii Rutiere a Capitalei au transmis…

- Grav accident de circulatie sambata dup-amiaza in Timisoara. Doua masini s-au izbit violent in Calea Lipovei, una dintre ele fiind un taxi. Accidentul s-a produs aproape de intersectia Campina cu Sever Bocu. O zona aglomerata. Taximetrul si autoturismul s-au ciocnit frontal, iar impactul a fost foarte…

- Un șofer baut a provocat un accident grav la ieșirea din Targoviște, dupac e mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Un pieton aflat in zona a fost ranit. Accidentul s-a produs la o intersecție de la ieșirea din Targoviște spre Sinaia. Cele doua autoturisme s-au ciocnit…

- O masina a lovit mai multe persoane in fata unui club de noapte la primele ore ale diminetii de duminica in orasul Cambrai din nordul Frantei, ranind sapte persoane, dupa care s-a izbit de un stalp, au relatat media locale, citate de agentia Xinhua.(CITEȘTE ȘI: BILANȚUL FINAL DUPA TRAGEDIA DIN ITALIA!…

- Tanarul din Bumbești Jiu pe nume Marian Rosca despre care s-a crezut ca a murit in urma tragediei de la Genova se pare ca ar fi in viața intr-un spital din Italia. Tanarul in varsta de 36 de ani lucra ca sofer pentru o firma franceza, Alba Demenagements și urma sa se casatoreasca in curand. Marian…

- Un tanar de 20 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut cu parapanta in localitatea Șiria, județul Arad. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD. (Cele mai bune oferte laptopuri) Accidentul a avut loc duminica, pe dealurile din localitatea Șiria, acolo unde tanarul s-a prabușit…