- Majoritatea produselor pe care SUA le exporta catre UE, de la untul de arahide si blugii Levi’s, la sucul de portocale și motocicletele Hardley Davidson, vor fi taxate “semnificativ”, daca Donald Trump pune in aplicare amenințarile de a impune tarife vamale pe importurile de otel si…

- Locuitorii unui oraș din Germania au ramas șocați dupa ce intr-o casa a avut loc o crima oribila. Un barbat de origine siriana și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie.

- Crima oribila intr-un oras din Germania. Un barbat in varsta de 41 de ani si-a ucis sotia in varsta de 31 de ani cu mai multe lovituri de cutit, apoi a intrat live pe Facebook pentru a-si anunta prietenii ce a facut.

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…

- Din primele informatii, el a petrecut aseara impreuna cu niste prieteni la o discoteca din Bivolari. La un moment dat, s-a urcat singur la volan si a demarat in viteza. Informatia initiala, ca s-ar fi certat cu prietena, nu este pe deplin confirmata. La ultima poza de pe profilul de Facebook al tanarului,…

- Trei cetateni romani au fost raniti, sambata dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un camion stationat, la intrarea intr-un spatiu pentru servicii, pe o autostrada din nordul Italiei, afirma surse citate de presa italiana. Accidentul a avut loc pe Autostrada italiana…

- Accident in Cotmeana, județul Argeș. O femeie a murit și alte trei pesoane au fost ranite, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a derapat intr-o curba și a fost izbita violent de un camion pe drumul național 7. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei mari. Șoferul unui autoturism…

- Barbatul care a murit in accidentul mortal de la Dumbraveni, dupa ce a intrat cu autoturismul Opel Astra pe contrasens, s-ar fi sinucis. El și-ar fi injunghiat soția in aceasta dimineața. Cei doi locuiesc intr-un bloc pe pe strada Aleea Stadionului din cartierul Sud și au un baiat la liceu. Un…

- Gest extrem al unui tanar de 19 ani din satul Chircesti, comuna Miclesti, judetul Vaslui. Dezamagit in dragoste si afectat dupa ce parintii au divortat si mama lui a plecat in strainatate, Marian a decis sa-si ia viata. Ultima deceptie suferita de Marian Macovei, despartirea de iubita lui, a fost…

- Un roman care se uita la filme pe mobil a provocat un accident in Germania, pe autostrada A3, in apropiere de Regensburg. Un șofer din Romania, care transporta marfa cu TIR-ul spre Marea Britanie, a provocat un accident grav pe o autostrada din Germania, pentru ca se uita la filme in timpul mersului.…

- Doi frați - o fata de 23 de ani și un baiat de 24 de ani - au decedat, iar o a treia persoana a fost ranita in urma unui grav accident rutier care a avut loc pe 28 mai pe DN 65, in zona Pielești, la granița dintre județele Dolj și Olt. Acum, mama lor a aflat o veste extraordinara. La aproape…

- Sotia fostului primar al orasului Eforie care a murit in urma cu aproape opt luni a postat un mesaj sfasietor despre sotul ei. Ovidiu Brailoiu a fost gasit fara suflare intr-un hotel din Eforie in iunie anul trecut.

- Florin Salam a fost supus unor presiuni extreme de-a lungul timpului. Acum insa manelistul a dat si declaratii intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de violenta. Artistul vrea sa revina pe scena dupa o perioada de 7 luni de pauza, insa a inceput sa fie amenintat si santajat. "Amenintari,…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din vina unui tanar de 30 de ani. El circula, la volanul unui Volkswagen, pe strada Garii, dinspre Solventul. La intersecția cu Bulevardul Dragalina a trecut, insa, pe roșu și a lovit in plin un autoturism BMW condus din sens opus de o tanara de 26…

- Claudia Pavel a trecut prin momente dramatice acum cațiva ani, imediat dupa filmarile unuia din videoclipurile ei. In urma unei raceli grave, ea a fost in coma timp de cateva ore. Artista și-a amintit de acele momente dureroase in cadrul unui interviu recent. A povestit ca s-a lasat udata cu apa rece…

- Impact mortal luni noaptea pe drumul care leaga Piteștiul de Brașov. O caruța in care se aflau cinci oameni a fost lovita in plin de un autoturism. Impactul a fost atat de puternic incat toți cei implicați in accident au ajuns la spital. O tanara de 25 de ani, dar și unul dintre caii care tragea…

- Zece persoane au murit dupa ce un segment al unei autostrazi din China s-a prabusit, alti noua oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana este data disparuta, au anuntat, vineri, autoritatile locale, relateaza mediafax.ro Accidentul a avut loc in apropierea orasului Foshan, situat in…

- Sotia soferului care a provocat, sambata dupa-amiaza, un accident pe Bulevardul Dacia, a declarat, luni, la iesirea din spital, ca, inainte de impact, barbatul a crezut ca il fileaza, amenintand-o cu moartea. Dupa accident, femeia a cerut un ordin de protectie. "E barbatul meu, il iubesc,…

- Soția șoferului drogat face declarații neașteptate. Femeia a scos la iveala noi amanunte despre gestul celui care a provocat un grav accident rutier in Capitala, pe Bulevardul Dacia. Georgiana Carmen Barligea susține ca totul a pornit de la un ruj. „Era o chestie intre noi, de ceva timp, cu omorul.…

- Soferul care a provocat, in august 2016, un accident mortal soldat cu decesul a doua persoane, sot si sotie, in comuna Sancel, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Judecatoria Blaj a decis in 25 ianuarie 2018 ca inculpatul Miklos Geza Alexandru, din Stremt, se face vinovat de comiterea infractiunii…

- Companiile Volkswagen, Daimler si BMW ar fi finantat teste pe oameni si maimute pentru a afla efectele gazului de esapament, potrivit unor informatii aparute in presa. Ziarul local Stuttgarter Zeitung a dezvaluit ca un organism in domeniul cercetarii, finantat de mai multi constructori germani…

- Romania dispune de un domeniu schiabil care poate face concurenta statiunilor consacrate din Austria, Germania, Elvetia sau Franta, astfel incat romanii impatimiti de sporturile de iarna sa-si petreaca vacantele in tara, iar strainii sa cheltuiasca mai multi bani in tara noastra, a declarat, luni,…

- Elwira, soția binecunoscutului coregraf Mihai Petre, și-a amintit de vremurile cand era la inceputuri in dans și cand se descurcau foarte greu cu banii. Mihai Petre formeaza cu soția sa, Elwira, unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc . Elwira și Mihai Petre, care au devenit parinți…

- Doua autoturisme s-au rasturnat marti dimineata, intr-o intersectie din municipiul Ploiesti. Accidentul s-a produs in jurul orei 9.30, in sensul giratoriu de la intersectia strazilor Romana si Spitalului. Impactul a fost atat de puternic, incat ambele autoturisme implicate s-au rasturnat. O persoana…

- Binecunoscuta interpreta de muzica lautareasca Gabi Lunca a avut probleme de sanatate și a petrecut Anul Nou in spital. Gabi Lunca, care s-a pocait dupa ce i-a murit un copil , este una dintre marile artiste din lumea muzicii lautarești din Romania. Gabi Lunca, care a fost in scandal cu solista de…

- Adrian Daminescu și soția lui, Daniela, sunt casatoriți de zece ani, dar puțini din fanii lui au știut ca ea a mai fost casatorita o data. Primul ei soț s-a stins in urma unei boli crunte pe data de 18 ianuarie 2003. Chiar daca și-a refacut viața alaturi de cunoscutul interpret, Daniela nu l-a uitat…

- Actuala soție a cantarețului Adrian Daminescu a transmis un mesaj plin de durere la 15 ani de la dispariția fostului ei partener de viața. Adrian Daminescu este casatorit de ani buni cu Daniela, cea despre care artistul a spus in numeroase randuri ca a fost cea care l-a salvat . Cantaretul a mai fost…

- Cel putin 48 de persoane, dintre care 43 de copii, au fost ranite marti dimineata in orasul german Eberbach, din landul Baden-Wuerttemberg (sud-vest), intr-un accident in care a fost implicat un autobuz scolar, relateaza AFP si DPA. In total, ”zece persoane” au fost grav ranite, a indicat intr-un comunicat…

- Un șofer a avut un ghinion teribil dupa ce mașina lui a fost implicata in doua evenimente rutiere, in aceeași zi. Accidentul rutier ciudat a avut loc pe A1, partea de Autostrada dintre Sibiu și Sebeș. Mai exact, platforma care transporta mașina s-a rasturnat. Traficul a fost blocat.

- Cristina Manea a murit miercuri seara intr-o clinica din Turcia. Aceasta a pierdut lupta cu o boala nemiloasa, asta chiar daca toti oamenii i-au sarit in ajutor si au facut orice pentru a o putea salva. In tot acest timp a fost langa ea sotul acesteia, Adrian. Acesta a postat un mesaj cu adevarat…

- Procurorii germani au deschis o ancheta pentru tentativa de omor, dupa ce asupra masinii in care se afla fotbalistul Deniz Naki s-au tras cateva focuri de arma, noaptea trecuta, pe o autostrada din Germania.Potrivit AP, Katja Schlenkermann-Pitts, reprezentanta a procuraturii din Aachen, a…

- Accidentul s-a produs pe strada Mihail Kogalniceanu, din Capitala. Din cauza unui pieton care a traversat strada neregulamentar, un sofer a intrat cu masina intr-un taxi. Impactul a fost unul violent. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Nici unul dintre soferi nu era baut, dar martorii…

- Un tanar de 28 de ani din comuna Maracineni a prins pentru a treia oara crucea aruncata de catre preoți in apele raului Buzau de Boboteaza. Marian Dragomir participa an de an la procesiunea organizata cu acest prilej pe malul raului Buzau și se arunca in apa indiferent de vreme pentru a scoate crucea…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat in 21 decembrie 2017 sentința definitiva intr-un dosar de trafic și consum de droguri. Inculpatul Romoșan Mihai din Cugir a fost condamnat la pedeapsa finala de 3 ani și 7 luni de inchisoare cu executare. Infracțiunile pentru care a fost judecat barbatul au avut…

- "A ramas sa se uite la electronice, ca lui ii placeau electronicele. Eu m-am dus sa ma uit de paste, l-am lasat ca ma plictisisem cat a stat acolo. Si l-am sunat si nu mi-a raspuns si-am zis ca are telefonul pe silentios. Si m-am dus dupa el si el era deja jos, cazut. Cazuse un palet de la etajul…

- Soția gorjeanului Raul Ciobanu care a murit dupa ce un container metalic a cazut pe el intr-un supermarket din Craiova a ridicat, joi, trupul neinsuflețit al acestuia de la morga Spitalului Județean de Urgența Craiova. Corina povestește ca se afla cu soțul ei la cumparaturi, incidentul avand loc la…

- Procurorii Parchetului Tribunalul Iasi spun ca, potrivit concluziilor preliminare ale necropsiilor, directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa, care au fost gasiti morti in locuinta lor, s-au sinucis la interval de cateva ore, scrie News.ro Principala ipoteza a anchetatorilor…

- Emmanuel Eboue (34 de ani) se afla intr-o perioada de cumpana a vietii. Ivorianul care a scris istorie la Arsenal si a fost dorit de FCSB a divortat de sotia si a pierdut multi bani, iar acum apeleaza la mila in incercarea de a-si gasi un nou loc de munca, informeaza Mediafax.Eboue a divortat…

- Un accident in care a fost implicat un autocar aparținand firmei Olimpia Travel din Satu Mare a avut loc azi, 20 decembrie, pe Autostrada A3, in sud-estul Germaniei. Potrivit autoritaților germane, in accident au fost ranite cel puțin noua persoane. Evenimentul rutier s-a produs in condiții de ceața.…

- INTERVIU cu preotul Necula despre Facebook, politicieni si Mos Craciun Romania are nevoie in 2018 de un an intelept "mai mult decat orice", sustine preotul Constantin Necula, consilier misionar-pastoral si de imagine al Mitropoliei Ardealului, afirmand ca isi doreste si isi va "pune genunchii jos" ca…

- Accidentul a avut loc pe strada Berzei din Capitala. O masina de politie a fost implicata. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Se fac cercetari pentru a se stabili imprejurarile in care a avut loc accidentul. Citeste si Accident grav pe Autostrada A1. Doua persoane au fost…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut vineri dimineata pe autostrada A1 Sebes-Deva, in zona Pianu. Din primele date, au fost implicate trei masini. Potrivit ISU Alba, la fata locului au fost chemate sa intervina echipaje SMURD Sebes si o ambulanta. Accidentul s-a petrecut la…

- Gabriel Coveseanu va fi gazda unui nou show tv, „Ma insoara mama!“. Este vorba despre un format de televiziune care prezinta parcursul a zece barbati aflati in cautarea sufletului pereche, sub atenta supraveghere a mamelor lor. Trecuti de adolescenta si inca legati de casa parinteasca, baietii vor incerca…