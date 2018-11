Sofer retinut pentru 24 de ore de catre politistii Serviciului Rutier.

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a fost reținut pentru 24 de ore de catre polițiștii Serviciului Rutier, dupa ce a condus un autoturism sub influența bauturilor alcoolice, a accidentat trei persoane și a incercat sa induca in eroare polițiștii.

- Polițiștii din Campia Turzii au reținut pentru 24 de ore un conducator auto depistat in trafic sub influența alcoolului. In fapt, la data de 16 noiembrie, in jurul orei 19:00, barbatul, in varsta de 41 de ani, din Turda, a fost depistat de politiștii Compartimentului Rutier in timp ce conducea autoturismul…

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un conducator auto care, pe fondul consumului de alcool, a provocat un accident rutier. ”În fapt, la data de 14 noiembrie a.c., în jurul orei 18:20, barbatul, în vârsta de 45 de ani, din Guga, comuna Cașeiu,…

- Polițiștii clujenji au reținut pentru 24 de ore un barbat, de 27 de ani, din Maguri-Racatau, pentru comiterea unor infracțiuni rutiere.”La data de 4 noiembrie a.c., în jurul orei 01:45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Naționale și Europene au depistat…

- Un tanar din Galații Bistriței, care se afla la volanul unui autoturism, a fost reținut pentru 24 de ore, din cauza ca nu a oprit la semnalele polițiștilor de la Serviciului Rutier, pentru verificari. Dupa ce a fost blocat de polițiști, tanarul a devenit agresiv. In noaptea de luni spre marți, polițiștii…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto care s-a urcat beat la volan și a cauzat un accident rutier soldat cu pagube materiale.”La data de 17 septembrie a.c., polițiștii au reținut pentru 24 de ore un barbat în vârsta de 42 de…

- Politistii din Blaj l-au retinut pe un tanar din oras ce a condus un autoturism neinmatriculat si fara a avea permis de conducere si s-a sicanat in trafic cu un alt conducator auto, provocand avarii la autoturismul acestuia.

- Politistii din Blaj l-au retinut pe un tanar din municipiu ce a condus un autoturism neinmatriculat si fara a avea permis de conducere si s-a sicanat in trafic cu un alt conducator auto, provocand avarii la autoturismul acestuia. Tanarul va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor…