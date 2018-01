SOFER RETINUT la Pogoanele! Aproape de coma alcoolica, un cetatean de 49 ani a fugit de politisti si a refuzat recoltarea de probe biologice

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției 5 Politie Rurala Dej au fost sesizați cu privire la sustragerea a doua autovehicule parcate in locuri publice, pe raza localitatii Chiuiesti, scrie dejeanul.ro. Autovehiculele au fost gasite abandonate pe raza localitatilor Chiuiesti si…

- Polițiștii au identificat un minor, de 17 ani, din Chiuiesti, care ar fi sustras doua microbuze. Acesta ar fi condus autovehiculele pe drumurile publice, abandonandu-le ulterior. La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Politie Rurala Dej au fost sesizați cu privire la sustragerea…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Bradeanu si Sectiei de politie rurala Smeeni, au depistat in trafic pe raza localitatii Mitropolia, un conducator auto in varsta de 34 de ani care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat ca acesta avea o concentrație…

- Joi un agent al Poliției Locale Ploiești a fost lovit intenționat cu mașina de un șofer care a refuzat sa se legitimeze și care a parasit locul accidentului. La scurt timp acesta a fost interceptat în trafic pe Șoseaua Vestului din Ploiești de polițiștii Secției 3.

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri ddimineațp, un barbat dat în urmarire pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.”La data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 07:10, polițiștii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Baciu au depistat un barbat, de 31…

- Politistii din Mures, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat, cetatean slovac, care era urmarit international de autoritatile din Slovacia, pentru inselaciune. Potrivit Politiei Romane, la data 16 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului…

- Ieri, 15 ianuarie 2018, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au depistat si retinut, pe raza comunei Vintu de Jos, pe un barbat de 34 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Deva. Barbatul a fost condamnat la executarea unei…

- Polițiștii rutieri au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto, care, fiind sub influența alcoolului, a provocat un accident de circulație cu pagube materiale. La 14 ianuarie a.c., în jurul orei 18:00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au fost sesizati despre prezenta unui autovehicul in afara partii carosabile, intre localitatile Balhacu si C.A. Rosetti. In urma verificarilor efectuate, politistii au identificat…

- Un tanar din Ploiești s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența unor substanțe psihoactive. Amețit de etnobotanice, acesta parasise carosabilul și aștepta in mașina sa-și revina din starea in care intrase dupa consumul substanțelor. Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele…

- Ieri, 10 ianuarie, in jurul orei 18:40, politistii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier cu pagube materiale, pe DJ 109 A, pe raza localitații Babuțiu. La fața locului, a fost identificat un barbat, de 49 de ani, din Babuțiu, conducatorul…

- Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au reținut, pentru 24 de ore, un barbat, de 24 de ani, din Florești, sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.…

- In cadrul activitatilor desfasurate pentru prevenirea accidentelor de circulatie, politisti din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat au depistat pe raza de competenta un barbat in varsta de 41 de ani, aflat la volanul unui autoturism si care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul…

- O patrula din cadrul Sectiei 11 Politie Rurala Pojorata, ce acționa duminica noapte pe DJ 175, din comuna Izvoarele Sucevei, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, moment in care conducatorul auto a virat brusc spre dreapta, acroșand un gard din apropiere.Intrucat emana halena ...

- Politistii clujeni au depistat si retinut, pentru 24 de ore, un conducator auto implicat într-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, care a plecat de la locul producerii acestuia.”La data de 6 ianuarie a.c., în jurul orei 20:35, pe DC 140, pe raza comunei…

- O patrula de politie din cadrul Sectiei 2 a oprit in trafic, pentru control, pe strada Strungarilor, la data de 05 ianuarie, a.c., in jurul orei 02.00, un autoturism condus de un barbat in varsta de 22 ani, din judetul Tulcea.Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, politistii l-au testat…

- Politistii din cadrul Biroului de Arme, Explozivi si Substante Periculoase, Sectiei de Politie Rurala nr. 12 Pogoanele si Sectiei de Politie Rurala nr. 13 Smeeni au efectuat controale si perchezitii pe raza municipiului Buzau si localitatilor Rusetu si Smeeni, la persoane banuite de operatiuni ilegale…

- In timp ce conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalau, un barbat de 46 de ani, din comuna Crasna, a intrat intr-un parapet de beton care desparțea benzile de circulație, la intersecția cu pasarela CFR. In urma impactului nu au rezultat victime, doar pagube materiale. Barbatul a refuzat…

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, un conducator auto, de 59 de ani, care se afla beat la volan.”În data de 28.12.2017, ora 00:15, politisti din cadrul Politiei mun. Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat un barbat în vârsta de 59 ani, din mun. Cluj-Napoca,…

- Miercuri, 20 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 28 de ani, dupa ce a fost depistat in timp ce detinea in vederea comercializarii 5 kg de tutun. La data mentionata, in jurul orei 13.30, agenti de siguranta publica…

- Un barbat cu permisul de conducere retinut de anul trecut a accidentat un pieton si a fugit de la locul faptei, iar cand a fost identificat de politisti avea o alcoolemie uriasa, de 1,56 mg/l alcool pur in aerul expirat. Si pietonul, un batran de 84 de ani, era baut.Miercuri, la ora 17.55, in timp ...

- Polițiștii doljeni au efectuat, in cursul zilei de marti, doua perchezitii domiciliare in urma carora au fost identificate mai multe bunuri provenite din savarsirea unei infractiuni de furt din locuinta. Politistii doljeni din cadrul Sectiei 6 Politie Craiova au fost ...

- La data de 13.12.2017, ora 22:30, politistii din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Turda, au depistat pe DC82, de pe raza comunei Moldovenești, un autoturism rasturnat in șanțul de langa acostament. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat conducatorul autoturismului, un barbat de 46…

- Un șofer de 52 de ani a fost urmarit de polițiștii vranceni pe E85, deoarece nu a oprit la semnalul regulamentar facut de oamenii legii. Cand in cele din urma a oprit mașina, polițiștii au constatat ca șoferul era baut, avand o concentrație de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a refuzat…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Cislau, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza localitatii Rusavat, au depistat un barbat de 34 de ani, la volanul unui utilaj cu care transporta aproximativ 1,5 mc de material lemnos, esenta fag. In urma verificarilor efectuate…

- La data de 11.12.2017, polițiștii din cadrul Postului de Politie Comunal Mihai Viteazu au depistat pe raza comunei un tanar de 24 ani, din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj, care se sustragea cercetarilor intr-un dosar penal privind savarșirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul…

- Un autoturism condus de un tanar de 36 de ani, din judetul Constanta a fost oprit pentru control in trafic de catre politisti pe raza orasului Fierbinti Targ. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, politistii i au solicitat testarea alcoolscopica, aspect refuzat de barbat. Totodata acesta…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Constanța au fost sesizați ca la Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu” din localitate a avut loc un conflict spontan intre un cadru didactic și un elev al instituției de invațamant. Elevul a agresat cadrul didactic, dupa care a parasit incinta liceului. Conducerea…

- Un elev de 16 ani a fost reșinut de polițiști dupa ce a agresat un cadru didactic. Cazul vine la o zi dupa ce un alt elev de 17 ani a fost arestat 30 de zile pentru ca și-ar fi agresat, în repetate rânduri, mai mulți colegi. RECOMANDARE: PREMIERA LA CONSTANȚA.…

- Un cetatean turc a fost preluat de catre politistii Sectiei 19 si condus la sediul subunitatii pentru audieri dupa ce au fost sesizati ca acesta a amenintat cu o arma, executand un foc in...

- Un cetațean turc a fost preluat de catre polițiștii Secției 19 și condus la sediul subunitații pentru audieri dupa ce au fost sesizați ca acesta a amenințat cu o arma, executand un foc in plan vertical, asupra unui alt șofer ce conducea un autoturism pe o strada din sectorul 5. Din investigațiile…

- Polițiștii clujeni au deipistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat care a cauzat un scandal într-un local din Cluj.”La data de 07.12.2017, polițiști din cadrul Sectiei 6 Poliție Cluj-Napoca, în urma activitatilor de cercetare penala efectuate în dosarul…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Ziduri, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat un conducator auto care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul etilotest a reiesit ca barbatul, depistat la volanul unui autoturism pe drumul judetean 203, in afara localitatii…

- La data de 30 noiembrie 2017, in jurul orei 23.20, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni au fost sesizati cu privire la faptul ca, in comuna Bistra, la o anexa gospodareasca, a izbucnit un incendiu, existand riscul ca acesta sa se extinda si la alte imobile. Incendiul a fost stins de pompierii…

- Polițiștii au oprit in trafic un șofer, iar in urma verificarilor au constatat ca acesta avea permisul de conducere reținut. In jurul orei 12.45, un barbat in varsta de 31 de ani, din Iclod, a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autovehicul pe raza localitații Iclod, avand permisul de…

- Ieri, 27 noiembrie 2017, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au identificat si retinut pe un barbat de 26 de ani, din comuna Garbova, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii., emis de Judecatoria Deva. Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate…

- Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Smeeni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au efectuat semnalul regulamentar pentru oprirea in trafic a unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, fiind necesara urmarirea sa.

- Politistii constanteni au retinut in seara zilei de marti, 21 noiembrie, o persoana acuzata ca a produs un accident rutier urcand la volanul masinii fara sa aiba permis de conducere, sub influenta alcoolului. Mai mult, barbatul a fugit de la locul accidentului.

- La data de 20 noiembrie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției 2 Poliție Bacau au depistat patru barbati, cu varste cuprinse intre 20 si 44 de ani, toti din comuna Margineni, banuiti de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violente și tulburarea ordinii si linistii publice.…

- Politistii au identificat si retinut, pentru 24 de ore, conducatorul unui autovehicul care a accidentat grav un barbat, dupa care a parasit locul accidentului, incercand sa induca in eroare organele judiciare. In seara zilei de 16 noiembrie, politistii din cadrul Politiei orasului Huedin au fost sesizati…

- Un batran de 80 de ani s-a urcat la volan dupa ce a baut bine, dar a avut ghinionul sa fie oprit de politisti in Comarna. Agentii l-au "mirosit" pe barbat si l-au pus sa sufle in etilotest. Alcoolemia rezultata a fost una mare, de peste 0,40 mg/litru alcool pur in aerul expirat. Politistii i-au cerut…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto care care a produs un accident rutier cu pagube materiale, pe fondul consumului de alcool.”La data de 4 noiembrie a.c., în jurul orei 00:30, polițiștii au identificat un conducator auto sub influența alcoolului.Cel…

- La data de 3 noiembrie, polițiștii rutieri din Ploiești au reținut un barbat de 31 de ani, din Ploiești, cercetat pentru infracțiuni la regimul rutier . La data de 3 noiembrie a.c., polițiștii rutieri din Ploiești au reținut un barbat de 31 de ani, din municipiu, cercetat pentru conducerea…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina sambata la un accident rutier petrecut pe strada Soveja din municipiul Constanta. Politistii au stabilit ca un barbat a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada prin loc nepermis, autoturismul…

- Politistii din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Ramnicu Valcea au retinut, astazi, un barbat cercetat pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, fapta comisa pe raza comunei Bujoreni. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, barbatul retinut are 37 de ani si ...

- Un sofer bine baut s-a urcat la volan, cu gandul ca pe drumurile rurale nu-l va opri nimeni. S-a inselat. Totul s-a intamplat luni, 30 octombrie, in jurul orei 13,30. Politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla – Postul de Politie Comunal Jucu se aflau in misiune, cand au oprit pentru control…

- Politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Dej – Posturile de Politie Comunale Bobalna si Cuzdrioara, au sancționat contravențional un barbat, care trasporta ilegal lemne cu o mașina. Vineri, 27 octombrie 2017, barbatul in varsta de 29 de ani, din Bistrita-Nasaud, a fost depistat pe raza comunei…

- Politisti din cadrul Sectiei 1 au identificat in trafic, la volanul unui autoturism, un barbat despre care cunosteau ca nu detine permis de conducere. Acesta a refuzat sa se legitimeze accidentand un politist, in timp ce incerca sa fuga de la locul faptei. Potrivit IPJ Galati, un echipaj format din…

- Un copil in varsta de 12 ani a fost preluat de o ambulanța și transportat la Spitalul Județean de urgența Vaslui dupa ce a fost lovit de o mașina al carei șofer a fugit de la locul accidentului. ''Pacientul a fost preluat de o ambulanța și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe…