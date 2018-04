Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au dat amenzi de peste 238.000 de lei in urma unor controale desfasurate in mai multe piete si in complexuri comerciale din Capitala, pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice in perioada dinaintea sarbatorilor, precum si pentru a preveni faptele de natura penala sau contraventionala.Potrivit…

- Amenzi in valoare totala de peste 238.000 de lei au fost aplicate, joi, de politisti in urma unei actiuni de control efectuate in piete si complexuri comerciale din Sectoarele 2, 5 si 6 ale Capitalei premergator Sarbatorilor de Florii si Pasti. Conform unui comunicat de presa al DGPMB,…

- 33 de mașini au fost ridicate și duse in depozitul Societații de Drumuri Municipale pentru ca au fost parcate ilegal și au incurcat fie circulația tramvaielor, fie accesul in unele zone, fie traseele speciale pentru bicicliști. „Dintre acestea, cele mai multe constatari au fost in…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control sambata, 24 martie a.c., la ora 22.55, pe strada Simion Barnuțiu, un autoturism condus de un barbat de 33 de ani din comuna Surduc. La testarea cu alcooltestul s-a evidențiat o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat. In noaptea…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj, aflati in timpul liber, l-au depistat, ieri, pe bulevardul Dacia, din municipiu, pe S.C., de 16 ani, din localitate, fata de care Judecatoria Craiova a emis mandatul de arestare preventiva nr. 01 ...

- Investigatorii autoritatii britanice de reglementare insarcinata cu protectia datelor au perchezitionat timp de sapte ore sediul din Londra al societatii Cambridge Analytica, acuzata ca a obtinut datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook fara a avea consimtamantul acestora,…

- În ziua de 21 martie a.c. în intervalul orar 0500 &ndash 1000 poliiti din cadrul Serviciului de Investigaii Criminale au organizat i desfurat o aciune pe raza municipiului Brila pentru depistarea i încarcerarea persoanelor care se sustrag de la punerea în aplicare a unor mandate…

- La Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebes, a avut loc, miercuri, un eveniment organizat de Inspectoratul de Politie Judetean Alba, de Ziua Politiei Romane. In cadrul manifestarilor comisar sef de politie Ciuta Marius, ofiter specialist in protejarea patrimoniului cultural national la Serviciului de…

- Un sofer a vrut ieri sa treaca de politistii de frontiera cu un permis de conducere fals, insa incercarea sa nu a avut sorti de izbanda. In jurul orei 13.30, un barbat de 26 de ani s-a prezentat la vama Cenad din Timis, unde calatoria i-a fost intrerupta de oamenii legii, care au depistat ilegalitatea.…

- Un sofer care avea un comportament neadecvat a fost luat pe sus, seara trecuta, de catre doi militari ai Trupelor de Carabinieri. S-a intamplat pe strada Timis din sectorul Centru al Capitalei.Oamenii legii au observat, initial, un automobil care circula haotic.

- Intr-un comunicat de presa, DGA vine cu noi detalii in cazul celor doi polițiști din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud, cercetați pentru luare de mita. Potrivit anchetatorilor, cei doi polițiști dezvoltasera un adevarat sistem de luare de mita. Cei doi au ajuns sa ia mita motorina, de la un hoț.

- Polițiștii din cadrul Poliției Ramnicu Valcea și Serviciului de Ordine Publica au acționat, joi, in școlile din municipiu pentru prevenirea delincvenței juvenile, dar și pentru creșterea gradului de siguranța al elevilor și cadrelor didactice. Oamenii legii au fost prezenți in ...

- In perioada 13 14 martie a.c., in conformitate cu Calendarul de Activitati al Organizatiei Politiilor Europene T.I.S.P.O.L. , politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta, impreuna cu cei ai Biroului Rutier Constanta, Mangalia si Medgidia si politistii Formatiunii Rutiere Cernavoda, au continuat…

- La Parchet nu se pot depune sesizari oricand. Profesorul Corneliu Riegler a incercat astazi sa depuna o plangere la Parchetul Curții de Apel București impotriva celor care au autorizat mandatul de perchezitie la locuința sa.

- Daniel Zamfir este omul care a luptat pentru ca romanii sa fie liberi, adica i-a ajutat pe oamenii striviți de datorii sa poata sa-și duca liniștiți traiul mai departe. S-a razboit cu bancile, a fost atacat crunt doar-doar o va lasa mai moale cu demersurile sale și iata ca a ieșit invingator. Chiar…

- Acțiunile polițiștilor de la Rutiera au inceput luni și s-au incheiat vineri dimineața. Numai in noaptea de joi spre vineri oamenii legii au intocmit doua dosare penale unor șoferi prinși ca au incalcat legea. Primul dintre ei a fost depistat la Satchinez. Are 47 de ani și in momentul…

- In zilele de weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet! Oamenii legii au aplicat peste 370 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați si au retinut 37 permise de conducere. Politistii au constatat 7 infracțiuni. Mai eaxact, in Sannicolau Mare, oamenii legii au oprit…

- Timp de patru zile, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet, pentru a preveni si combate principalele cauze generatoare de accidente rutiere. Oamenii legii au aplicat peste 230 de sanctiuni contraventionale soferilor indisciplinati, 31 dintre acestea fiind pentru nerespectarea limitelor…

- Mai multe gospodarii de pe raza localitaților Dumbraveni și Tamboiești au fost sparte in cursul saptamanii trecute, de catre un grup de indivizi certați cu legea. Potrivit unor surse locale, hoții ar fi sustras din gospodariile respective mai multe ustensile de gradinarit, roți de mașina, spaliere pentru…

- In urma a 13 perchezitii efectuate pe raza municipiilor Resita, Caransebes si Lugoj, a fost destructurata o grupare infractionala banuita de trafic de droguri. La perchezitii au ridicate 200 de doze susceptibile a fi substante psihoactive sau droguri de risc. La data de 28 februarie a.c., politistii…

- Peste 100 de perchezitii au avut loc joi, 22 februarie, in 16 judete si in Bucuresti, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de euro. Oamenii legii au descins si la suspecti din judetul Salaj. Potrivit unui comunicat de presa al Politiei Romane, perchezitiile…

- Liberalii au contestat, joi, la Curtea Constitutionala hotararea Parlamentului privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta care verifica activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian-Silvan Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia…

- Doi barbați s-au ales cu dosare penale, dupa ce au fost prinși la volan fara permis. Unul dintre ei, in varsta de... The post Pericolul circula fara permis pe soselele din Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Doi politisti au ajuns vedete pe internet dupa ce au oprit pe un drum national sa ajute doua femei care facusera pana la masina. Oamenii legii au oprit autospeciala si s au apropiat de masina stationata pe marginea drumului pentru a acorda ajutor soferitei. Gestul celor doi politisti a fost apreciat…

- Sute de șoferi au fost sancționați, dupa ce polițiștii rutieriști au organizat o razie in județul Timiș, in weekend-ul trecut. Oamenii legii au organizat... The post Razie pe șoselele din județul Timiș. Sute de soferi au fost sanctionati appeared first on Renasterea banateana .

- In cadrul unor actiuni speciale de investigatii, angajatii Directiei de Politie Chisinau au retinut in flagrant delict o femeie de 36 ani, in momentul primirii unui colet transmis din Italia. Conform informatiilor speciale obtinute de catre politisti, in coletul cu produse alimentare primit de catre…

- Povestea unui cersetor din Suedia care umbla la el cu o suma uriasa de bani face inconjurul lumii. Oamenii legii au fost socati sa constate ca acesta avea asupra lui in jur de 6 milioane de coroane suedeze, echivalentul a peste 600.000 de euro

- Polițiștii Postului de Poliție Letca au identificat, joi, 15 februarie, trei tineri cu varste cuprinse intre 19 și 30 de ani, din Jibou și Creaca, banuiți de comiterea unui furt de acumulator, fapta comisa in noaptea de 15 spre 16 decembrie 2017, pe raza comunei Letca. Oamenii legii au mai identificat…

- Oamenii legii de la Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dambovita au ridicat documente fiscale si stampile in urma perchezitiilor efectuate marti dimineata. De asemenea, sapte persoane au fost conduse la audieri, se arata intr-un comunicat al IPJ Dambovita.

- Luni, 12 februarie, politistii au intervenit la peste 2.000 de evenimente sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 8.000 de sanctiuni contraventionale si constatate 879 de infractiuni. Peste 11.000 de politisti au actionat in toata tara, organizand 279 de actiuni punctuale. Au intervenit la 2.498 de…

- In cadrul unei acțiuni desfașurate duminica, 11 februarie, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Oradea au legitimat și verificat 77 de persoane și au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi in valoare de 7.830 lei. Oamenii legii au prins…

- Sambata, 3 februarie, polițiștii Compartimentului Sisteme de Securitate din cadrul Serviciului de Ordine Publica Bistrița-Nasaud au acționat pe raza comunei Petru Rareș in baza Legii 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Cu ocazia verificarilor de specialitate…

- Urmarit in vederea executarii unei pedepse, a venit la poliție sa solicite cazier judiciar. Ieri, in jurul orei 11.30, la sediul Poliției Orașului Baicoi s-a prezentat un barbat de 29 de ani, din orașul Sinnicolaul Mare, județul Timiș, pentru a obține un certificat de cazier judiciar. …

- Jandarmii din cadrul Compartimentului „Prevenirea și Combaterea Faptelor Antisociale”, polițiștii și angajații Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj au desfașurat o acțiune pentru prevenirea delicvenței juvenile și a absenteismului școlar, in municipiul Targu-Jiu.…

- Nelu Marian Anghel, unul dintre invitatii Simonei Gherghe, a fost prins de politisti in timp ce viola o minora pe care o mai abuzase si in trecut, fapta pentru care fusese condamnat la sase ani de inchisoare cu suspendare.

- Mai multi soferi, depistati pe raza judetului Ialomita, conducand fara permis sau dupa ce am consumat bauturi alcoolice, sunt cercetati penal de politisti pentru infractiuni la regimul rutier.

- Barbatul care si-a injunghiat mortal fosta sotie, directoare a unei gradinite private din Capitala, a fost retinut vineri seara pentru 24 de ore, el urmand sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Femeia, care in urma incidentului a fost gasita…

- La patru luni de la furtuna care a facut prapad in Timișoara, dar și in multe localitați din județ, ancheta oamenilor legii pentru in cazul morții tanarului de 24 de ani pe Calea Lugojului e in toi. Reamintim ca tanarul a fost strivit de poarta amplasata la intrarea in municipiu, in condițiile in care…

- Primul dintre barbați, cel de 61 de ani, a fost oprit in trafic joi seara, la Timișoara. Polițiștii de la Secția 2 au fost cei care l-au tras pe dreapta și i-au cerut documentele la control. Șoferul nu avea carnet de conducere, iar in timpul verificarilor oamenii legii au aflat ca permisul i-a fost…

- O familie dintr-o localitate nemteana a fost depistata de politisti in autoturismul unui consatean, cei doi soti avand asupra lor o arma de vanatoare cu munitie, un cutit si circa 20 de kilograme de carne de vanat. In urma cercetarilor amanuntite si a cercetarii locului in care au braconat si ...

- Ieri, 84 de politisti tulceni au actionat pe drumurile europene, nationale si judetene pentru sprijinul in ceea ce priveste persoanele aflate in dificultate, accidentele rutiere sau autovehiculele care au ramas inzapezite pe raza judetului Tulcea.Potrivit IPJ Tulcea, au fost inregistrate 109 apeluri…

- Aproximativ 180 de politisti au actionat, pe 16 ianuarie, pe raza judetului Ialomita, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 8 actiuni si s-a intervenit la 27 de evenimente, toate fiind sesizate prin 112.

- Potrivit oamenilor legii, sirul infractional a inceput in 15 ianuarie, in jurul orei 1.45, cand politistii din Otelu Rosu au fost sesizati, prin 112, despre faptul ca pe DN 68, la Voislova, a avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale, iar faptasul a parasit locul accidentului.…

- Scenele de o violența ieșita din comun in care fratele Biancai Dragușanu este batut de polițiștii din Timiș au fost facute publice. Dragoș Bogdan Grațian și un alt tanar au fost snopiți in bataie de un subcomisar de Poliție și doi agenți de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș,…

- Imagini de o violența ieșita din comun, care surprind bataia aplicata de oamenii legii unor tineri nevinovați, au devenit, joi, publice. Un subcomisar de Poliție și doi agenți de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis, alaturi de un jandarm ii bat ca pe hoții de cai pe doi tineri…

- In plin scandal provocat de agentul suspectat de pedofilie, Politia Romana scoate la concurs 770 de posturi de politisti si personal contractual. IPJ Calarasi are disponibile 17 posturi de politisti si 4 de personal contractual, majoritatea de specialisti.

- Serviciul Salvamont din Poiana Brasov a trebuit sa intervina, marți, in jurul orei 17.15, pe partia Drumul Rosu, pentru a acorda primul ajutor in cazul unei persoane care a suferit un traumatism grav de coloana, in timpul unei drumeții pe partia de schi. Dupa ce i s-a acordat primul ajutor, turistul…

- Oamenii legii – politisti si jandarmi – au descins, miercuri, la mai multe adrese de pe raza judetului Prahova. Actiunea face parte din cercetarile ce se fac intr-un caz in care reprezentantii legii au banuieli in privinta savarsirii unor furturi – fie din locuinte, fie din sediile unor societati comerciale.…

- Politistii au aplicat aproape 200 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au constatat 20 de infractiuni. Acestia au intervenit la 29 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.