Șofer prins în trafic cu alcoolemie de comă: 4 la mie. A fost trimis la pușcărie ca să se trezească Un iesean care a fost oprit in trafic de catre un echipaj de politie abia se mai putea tine pe picioare de beat ce era, fiind de mirare ca nu este deja in coma alcoolica. Barbatul are domiciliul in localitatea Barnova, si a fost depistat in trafic deoarece a fost observat conducand haotic si periculos. Un echipaj de politie de la Sectia 6 CUG l-a oprit in trafic, iar cand oamenii legii l-au testat cu aparatul Drager, a reiesit o alcooemie de 1,86 m (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

