- In urma unei razii a politistilor de la Rutiera, un tanar din Neamt a fost depistat de radar cu viteza de 126 km/h in orasul Podu Iloaiei. Acesta a ramas fara permis si a primit o amenda consistenta. „Un tanar de 19 ani, din judetul Neamt, a fost sanctionat contraventional cu amenda de 1.305 lei, fiindu-i…

- Dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce vindea alcool, politistii de la IPJ Ilfov au demarat perchezitii in casa consilierului. In garajul acestuia, oamenii legii au descoperit o adevarata fabrica de alcool. Au fost gasite inca 1500 de litri de alcool. Perchezitii se fac si la sediul PSD,…

- La data de 25 februarie a.c., in jurul orei 01.30, polițiștii onesteni au depistat pe Bulevardul Republicii un barbat de 46 de ani, din Onesti, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,71mg/l alcool…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni au anuntat trimiterea in judecata a unui barbat din comuna Bilca, prins in apropiere de Falticeni cu un autoturism Mercedes Benz in care transporta aproape 15.000 de pachete de tigari de contrabanda. Romica Constantin Mucea a fost trimis in ...

- Un barbat de 35 ani, din Tatulești, județul Olt, a fost prins in flagrant de polițiștii olteni pe raza localitații Valea Mare, chiar in timp ce incerca sa livreze țigarete netimbrate. Țigarile urmau sa fie comercializate in mod ilegal pe ...

- Toate au fost ridicate de la un resitean de 37 de ani, care a fost surprins in Piața Reșița Sud cu marfa de contrabanda intr-un geamantan deloc discret, de culoare rosie. Si pentru ca nu le-a putut prezenta jandarmilor documentele care sa justifice tigarile gasite asupra sa, pe numele sau…

- Captura a fost facuta luni seara, in jurul orei 19:00, cand polițiștii Secției nr. 1 Vlaicu au oprit in trafic, la cererea colegilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, un autoturism in care au fost gasiți trei saci de polietilena in care se aflau țigaretele de contrabanda.…

- Polițiștii de la Rutiera au depistat peste 80 de conducatori auto conducând cu viteze peste limitele legale pe raza municipiului Cluj-Napoca, în cadrul acțiunilor derulate de polițiști în acest sfârșit de saptamâna.Astfel, în perioada 16-18 februarie…

- Polițiștii Serviciului Rutier au depistat un barbat de 51 de ani, avand asupra sa peste 70.000 de țigarete de contrabanda. Intreaga cantitate de țigarete a fost ridicata de polițiști in vederea confiscarii.

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, duminica, polițiștii de la Rutiera au oprit un autoturism condus de un barbat de 51 de ani pe strada Budai Deleanu din Timișoara. Inauntru, acesta avea 70.320 de țigarete de contrabanda (peste 3.500 de pachete). Toate țigarile au fost ridicate și…

- Comertul ilicit cu tigari ramane in atentia politistilor. In ultimele 24 de ore politistii au intocmit doua dosare penale pentru comiterea infractiunii de contrabanda, dupa ce au prins in flagrant doua persoane care desfasurau activitati ilegale in acest domeniu. In aceasta dimineata, la ora 05.45,…

- „In urma activitaților desfașurate a fost depistata intr-o societate comerciala de pe strada Ștefan cel Mare din municipiu, o femeie care deținea in vederea comercializarii 1.200 fire țigarete de diferite marci, netimbrate sau timbrate necorespunzator, susceptibile ca ar fi provenit din contrabanda.…

- Doi soferi au fost amendati si li s-a confiscat marfa dupa ce au fost depistati pe sosele transportand lemne fara documente legale. Politistii din Lugoj au oprit pentru control un autocamion care transporta material lemnos, condus de catre un barbat de 31 de ani. ”In fapt, cel in cauza ar fi transportat…

- Bacalaureatul de iarna are deja primul eliminat in Timiș. Probele de competențe sunt unele la care nu merita sa... „riști”, dar totuși se intampla și eliminari. Practic, la problele care se dau in in aceste zile nu se dau note, dar, totuși, unii elevi simt nevoia sa le fraudeze...

- Polițiștii rutieri din Timiș, care faceau un control de rutina, in trafic, aseara, au avut parte de o surpriza. Oamenii legii au tras pe dreapta pentru verificari, in Lugoj, un șofer de 23 de ani, descoperind ca acesta era polițist, scrie lugojinfo.ro. Tanarul a fost supus de colegii sai de la Biroul…

- Polițiștii orașului Lipova au depistat ieri, un barbat care vindea tigari de contrabanda. Mai exact, polițiștii au depistat pe raza localitații Slatina de Mureș, un barbat de 72 de ani, in timp ce oferea spre comercializare din propria-i locuința, 1.320 fire țigarete netimbrate. Intreaga cantitate de…

- Polițiștii orașului Lipova au depistat ieri, un barbat care comercializa tigarete de contrabanda. Polițiștii au depistat la Slatina de Mureș, un barbat de 72 de ani, in timp ce oferea spre vanzare din propria-i locuința, 1.320 fire țigarete netimbrate, susceptibile ca ar fi provenit din contrabanda.…

- Un barbat din Targu Lapus, care transporta cu autoturismul peste 500 pachete cu tigari de contrabanda, a incercat sa fuga de politisti. A fost prins si identificat, fiind cercetat pentru comiterea infractiunii de contrabanda, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul politiei. Sambata, in jurul…

- Intr-o singura zi, politistii de la Rutiera au retinut 13 permise de conducere si au dat amenzi in valoare de 54.000 lei. Peste 50 dintre amenzi au fost date pentru nerespectarea vitezei, iar 31 au fost date pietonilor, pentru traversare neregulamentara. In total, politistii au dat 141 de amenzi. „Un…

- Un moldovean in varsta de 35 de ani este cercetat penal in Romania pentru contrabanda cu tigari. Potrivit informatiilor, barbatul a fost oprit de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi langa localitatea Tiganasi.

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unei tinere in varsta de 30 de ani. Aceasta circula pe bulevardul Take Ionescu, dinspre Piața Badea Carțan, iar in fața sediului IPJ Timiș a vrut sa vireze la stanga, pe strada Academician Dimitrie Gusti. Nu a acordat insa prioritate unei Dacii…

- Barbatul de 37 de ani a fost tras pe dreapta pe strada Gheorghe Șincai din Lugoj. Era un control de rutina, iar in urma verificarii in baza de date, polițiștii au aflat ca mașina nu este inmatriculata, iar numerele de inmatriculare sunt false. Șoferul s-a ales acum cu dosar pentru infracțiunile sale.…

- Dosar penal pentru un barbat de 37 de ani, in weekend, la Lugoj. El este cercetat dupa ce a fost prins de polițiști la volanul unei mașini neinmatriculate, care avea montate numere false. In acest weekend, in Timiș, sute de șoferi au primit amenzi, iar zeci dintre ei au ramas pietoni.

- Actiunile pentru combaterea contrabandei cu tutun continua. Ieri, 17 ianuarie, politistii din Sighetu Marmatiei au actionat in Piata Agroalimentara, unde au prins in flagrant o femeie care comercializa tigari de contrabanda. Au fost confiscate 362 de pachete. In cursul zilei de ieri politistii din Sighetu…

- Acțiunea oamenilor legii s-a desfașurat in perioada 12-15 ianuarie pe raza intregului județ. Polițiștii de la Rutiera au aplicat 409 sancțiuni contravenționale dintre care 155 pentru depașirea normelor legale de viteza impuse pe anumite tronsoane de drum. Nici pietonii indisciplinați…

- Conducatorul auto a fost prins circuland cu aproape 100 de kilometri la ora pe strada Canta, desi limita de viteza din zona era de 50 de kilometri la ora. Mai mult, agentii de la Rutiera au descoperit ca vehiculul barbatului avea inspectia tehnica periodica expirata. Soferul a fost prins in cadrul unei…

- Politistii din Seini au depistat in trafic un barbat care transporta cu autoturismul aproape 500 pachete cu tigari de contrabanda. Intreaga cantitate a fost ridicata in vederea confiscarii iar barbatul este cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda. Aseara, in jurul orei 20.00, politistii…

- Politistii din Timis au depistat un barbat condamnat la un an de inchisoare, in urma unui control in trafic. Politistii au oprit pentru verificari un autoturism, iar dupa ce au verificat atat soferul cat si pasagerii si-au dat seama ca un barbat din masina era cautat de politisti, fiind condamnat la…

- Politistii din Seini au depistat in trafic un barbat care transporta cu autoturismul aproape 500 pachete cu tigari de contrabanda. Intreaga cantitate a fost ridicata in vederea confiscarii iar barbatul este cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda.

- Un ucrainean a fost retinut de politistii de frontiera din Sighetu Marmatiei in timp ce incerca sa introduca ilegal in Romania 1.000 de pachete de tigari de contrabanda, un alt contrabandist reusind sa scape, informeaza, miercuri, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, printr-un comunicat…

- Conducatorul unui autoturism nu a oprit la semnalele politistilor rutieri din Mehedinți, acesta fiind prins intr-o parcare din Drobeta Turnu Severin. Oamenii legii și-au chemat intariri și au aflat, in urma verificarilor, ca barbatul de aproximativ 50 de ani nu avea permis de conducere.…

- Barbatul suspectat de agresarea a doi minori in liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei a fost prins de politisti dupa trei zile de cautari, au anuntat televiziunile de stiri. “La acest moment, la sediul Politiei Capitalei se afla un ...

- In prag de Craciun, o familie a facut disperata un apel catre oricine poate ajuta la gasirea fiicei lor in varsta de 15 ani, care a disparut subit de acasa. Emanuela disparuse fara urma, iar fetita a fost data in urmarire si cautata cu disperare de toata lumea , conform observator.tv.ro . Astazi, politistii…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut cu puțin dupa ora 18, sambata. Un tanar de 20 de ani circula la volanul unui autoturism Volkswagen, dinspre Deta spre Opatița. La un moment dat el a surprins și accidentat un barbat in varsta de 63 de ani care circula pe mijlocul drumului, pe langa…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin au confiscat peste 1.000 de pachete cu tigari de provenienta Serbia, gasite ascunse in diferite locuri intr-un autoturism marca Volkswagen, condus de un cetatean sarb.

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au prins in flagrant, pe raza municipiului Baia Mare, un barbat care incerca sa livreze 3 390 pachete cu tigari de contrabanda. Intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii iar politistii continua cercetarile pentru documentarea…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Baia Mare au prins in flagrant un barbat care incerca sa livreze 3390 de pachete cu tigari de contrabanda. Intreaga cantitate de tigari a fost confiscata, iar politistii continua cercetarile. Ieri, 21 decembrie, politistii l-au prins in flagrant…

- Scene de groaza pentru o minora, intr–un oras din judetul Timis. O tanara in varsta de 17 ani a fost rapita de un barbat cu probleme psihice, dupa ce acesta a furat masina in care se afla victima. Incidentul a avut loc astazi, in Sannicolau Mare. Un autoturism marca BMW se afla pe podetul din […] Articolul…

- Un barbat de 50 de ani a fost retinut luni de politisti, pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda cu tigari, in urma mai multor perchezitii domiciliare efectuate in...

- Cetateanul ucrainean Viacheslav S., in varsta de 50 ani, care conducea un microbuz marca Mercedes Sprinter, inmatriculat in Polonia a fost verificat vineri dimineața, la P.T.F Valea lui Mihai, pe sensul de ieșire din tara. In urma controlului la frontiera, politistii au descoperit ascunse,…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți, un barbat care comercializa țigari de cintrabanda.”La data de 13.12.2017, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Turda, au desfașurat pe raza municipiului o serie de activitați pentru prevenirea si combaterea activitaților comerciale…

- O femeie cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, este cercetata de politistii de frontiera, dupa ce a incercat sa introduca in tara 3.000 de tigarete de contrabanda ascunse in sticle cu vin, se arata intr-un comunicat transmis luni de Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati.…

- Razie de weekend incheiata cu sute de sanctiuni contraventionale si zeci de permise de conducere retinute de politistii rutieri, in judetul Timis. Actiunile s-au desfasurat in perioada 8 – 10 decembrie 2017 si au avut ca scop prevenirea si combaterea principalelor cauze ale producerilor accidentelor…

- • Pitipoanca de bani gata care a uimit o tara intreaga atunci cand a fost oprita in trafic de un echipaj de la Rutiera a primit un cadou nesperat din partea judecatorilor – opt luni cu amanarea executarii pedepsei • Mai exact, pedeapsa nu-i va afecta cazierul • Miile de admiratori pe care ii are [...]

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din vina șoferului in varsta de 43 de ani. Acesta circula pe drumul ce leaga Fagetul de Deva, iar in zona localitații Coșava a depașit linia continua și a intrat intr-o depașire riscanta, intr-o curba. Mașina acestuia s-a izbit frontal de un…

- Dosar penal pentru operațiuni cu articole pirotehnice fara drept pentru un tanar de 26 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal, dupa ce a fost prins de polițiștii de la Rutiera ca avea asupra lui zeci de fumigene, dar și o baterie de artificii.

- Un tanar de 24 de ani, din Ucraina, s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii suceveni au descoperit in mașina lui 108 pachete cu țigari de contrabanda. El a fost identificat, in trafic, astazi, la ora 04.25, pe DN2, in Balcauți. Ucraineanul a spus ca a cumparat parchetele cu țigari din apropierea…