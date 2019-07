Șofer prins cu 133 de km/h prin Urvind Acesta a fost depistat marți, 02 iulie, la ora 09:55, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 133 km/h, inregistrata radar, in localitatea Urvind unde limita vitezei de deplasare este de 50 de km/h. Conducatorul auto care a depasit limita legala de viteza a fost sanctionat contraventional cu 9 – 20 de puncte amenda si cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile. 120 de amenzi in 24 de ore 120 de amenzi in 24 de ore Ca urmare a abaterilor constatate in ultimele 24 de ore, au fost aplicate 120 de sanctiuni contraventionale, cu amenzi in valoare de 33.695… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

