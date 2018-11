Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Agigea, condamnat la inchisoare pentru infractiuni la regimul rutier, a fost prins de politisti in trafic conducand fara permis.Potrivit IPJ Constanta barbatul a fost condamnat la un an de inchisoare tot pentru ca s a urcat la volan fara a avea permis de conducere. Reprezentantii IPJ Constanta…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus au identificat in trafic un autoturism marca BMW 520D ce figureaza ca fiind cautat de catre autoritațile din Marea Britanie. In data de 02 noiembrie a.c., in jurul orei 10.00, lucratori din cadrul Sectorului Poliției de…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat actiunile de disciplinare a participantilor la trafic. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 159 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 17.000 lei si au fost retinute…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Constanta si Sectorul Politiei de Frontiera Negru Voda au descoperit intr un autovehicul condus de un cetatean moldovean 40.000 tigarete de contrabanda. Potrivit Gazii de Coasta, in data de 23.09.2018,…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de contrabanda dupa ce au descoperit 6.750 pachete țigari, de proveniența ucraineana, in valoare de 79.000 lei, in masina unui cetatean roman care intentiona sa le comercializeze pe piața…

- Autoritațile americane au descoperit un tunel folosit pentru transportul drogurilor și care pornea dintr-un magazin KFC din Arizona pana in Mexic, scrie BBC News. Cu o lungime de 180 de metri, tunelul pornea din subsolul unui fost fast-food din San Luis, traversa granița prin subteran și ieșea pe teritoriul…

- Esteysi Sanchez, o femeie in varsta de 31 de ani din San Diego, autoarea mortii barbatului pe care il lovise cu masina in timp ce ea se afla la volan in stare de ebrietate, a primit o pedeapsa de 15 ani de inchisoare. Barbatul pe care femeia l-a lovit mortal cu masina era un om fara adapost.…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit, in urma mai multor actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, peste 23.000 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana.Intreaga cantitate de tigari, in valoare de aproximativ 270.000 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii,…