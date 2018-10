Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 14 ani a murit, duminica, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis, in comuna Stoina, din județul Gorj. Polițiștii fac cercetari pentru ucidere din culpa, scrie Mediafax.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Poliție Județean Gorj,…

- Cinci tineri au fost raniți, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce mașina in care se aflau, condusa de un șofer in varsta de 19 ani, a intrat intr-un gard de beton, in comuna doljeana Teasc, scrie Mediafax. Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, un tanar in varsta de 19 ani, din Sadova,…

- Descoperire șocanta pe un lac de langa Autostrada A1. Este vorba despre o femeie in varsta de 45 de ani, din comuna damboviteana Morteni. Victima ar fi decedat cu cateva zile in urma, spun anchetatorii. Aceasta a fost gasita intr-un lac situat la kilometrul 80, zona Ratesti. Pompierii au scos-o din…

- Un tanar, de 19 ani, din comuna gorjeana Crasna, a fost ranit grav intr-un accident rutier care a avut loc astazi pe raza localitatii. Potrivit politistilor, un tanar de 19 ani, din comuna Crasna, in timp ce conducea un autoturism ...

- Un accident a avut loc azi-noapte, la intrare in Timișoara, pe Calea Lugojului. Din primele informații, un stalp de curent a cazut pe o mașina, iar șoferul acesteia a fost ranit. La fața locului a ajuns un echipaj de ambulanța, care l-a preluat pe șofer. UPDATE In urma accidentului, o femeie in varsta…

- Ghinion curat, sau mai sigur... murdar, pentru o familie de "franceji" din Bereasca! Salteaua nou-nouta, invelita in "ciolofan", a refuzat sa fie dusa in mahala, motiv pentru care s-a gandit ca mai bine si-ar pune capat zilelor si noptilor aruncandu-se de pe pod. Nenorocirea s-a produs pe…

- Cinci copii si doi adulți au ajuns la spital, dupa ce au cazut cu mașina in apa, de pe un pod, in județul Timis. Primele date arara ca accidentul rutier s-a produs din cauza ca șoferul ar fi ațipit la volan. Accidentul de circulație s-a petrecut luni dimineața, pe drumul care leaga Timișoara de Moravița,…

- Conform Politiei Arges, in noaptea de marti spre miercuri politistii Sectiei de Politie Rurala Lunca Corbului, care se aflau in misiune in comuna Barla, au facut semnal de oprire unui autoturism care circula pe DJ 679, din directia Barla catre Harsesti. Soferul nu a oprit la semnal si a continuat deplasarea…