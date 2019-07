Șofer obligat să plătească daune morale unui polițist Un polițist gorjean, urmeza sa fie despagubit cu suma de 10.000 de lei cu titlul de daune morale, dupa ce un șofer i-a adus injurii. Judecatoria Targu Carbunești a admis acțiunea civila formulata de polițistul Cristea Liviu Grigore, astfel inculpatul Pluta Ilie, fiind obligat sa ii plateasca acestuia daunele morale. Șoferul, deținator al unei firme de transport, s-a ales și cu o amenda penala de 5000 de lei, adica 200 de zile, pentru savarșirea infracțiunii de ultraj. Totul a pornit in urma cu doi ani, candpolițistul a tras-o pe dreapta pe fiica lui Pluta, pe care a amendat-o. Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

