- Evoluția starii de sanatate a lui Ion Iliescu este favorabila, insa fostul președinte va ramane internat in spital in contextul problemelor cardiace cronice de care sufera, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, Silvius Negoița.“Evoluția este favorabila, dar…

- Doua persoane au ajuns la spital cu multiple traumatisme, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat pe DE 70, intre Vitanesti si Alexandria, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. La sosirea echipajelor de interventie, victimele, constiente,…

- O femeie de 46 ani din Tecuci, aflata la volan sub influenta alcoolului, a accidentat un barbat baut pe trecerea de pietoni si a parasit locul faptei, se arata intr-o informare transmisa, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii Biroului Rutier…

- Un accident rutier, soldat cu vatamarea corporala a patru persoane, s-a produs vineri dupa-amiaza, pe DN 6, pe centura ocolitoare a municipiului Caransebes. Doua femei au fost transportate in stare grava la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Caraș-Severin. Din primele…

- INCONSTIENT… Gelu H., de 47 de ani, din comuna Banca, victima accidentului petrecut in localitatea Banca Sat, a supravietuit miraculos, desi a fost in coma profunda. Medicii l-au deintubat, acesta respira singur, insa starea generala ramane grava. Desi prognosticul medicilor este rezervat, barbatul…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis, Alexandra Petrovici, a declarat luni, presei, ca victima primise de doua zile arma neletala cu alice, dar nu avea permis."Barbatul care s-a autoaccidentat la nivelul arcadei in timp ce manevra o arma neletala nu a…

- Un barbat infectat cu leptospiroza a fost transferat la Spitalul "Dr. C. I. Parhon" din Iasi, dupa ce inițial a fost internat la Spitalul Din Barlad. Barbatul de 50 de ani este in stare foarte grava iar prognosticul medicilor este rezervat. Barbatul, in varsta de 50 de ani, a fost adus la Spitalul Parhon…

- O batrana in varsta de 85 de ani a fost accidentata mortal in aceasta dimineața, in jurul orei 09.00, in centrul municipiului Sighetu Marmatiei, județul Maramureș. "O femeie care s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis a fost surprinsa si accidentata de un autovehicul. Victima, de 85 de…