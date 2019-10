Şofer englez, drogat la volan în Craiova Un cetatean englez de 34 de ani s-a ales cu un dosar penal, luni, dupa ce a fost depistat conducand un autoturism sub influenta unor substante psihoactive. Barbatul a fost oprit de politistii de la rutiera pe bulevardul Tineretului din Craiova. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

