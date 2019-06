Sofer, din judetul Constanta, prins cu o viteza incredibila, prin localitate, de radarul Politie Rutiere Arges

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Secția 7 Poliție Rurala Gherla au depistat duminica, in jurul orie 11,30, un barbat de 45 ani, din comuna Sanmartin, județul Cluj, in timp ce conducea autoturismul pe drumul comunal Ceaba, județul Cluj, fara a poseda permis de conducere. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul…

- La data de 27 mai, în jurul orei 20.00, polițiștii Compartimentului Rutier Huedin au depistat în trafic un barbat de 48 de ani, din orașul Sovata, județul Mureș, în timp ce conducea autoturismul pe raza localitații Poieni, județul Cluj, cu o viteza de 138 km/h, depașind astfel limita…

- Un accident rutier a avut loc miercuri seara in localitatea Valu lui Traian. Un autoturism marca Audi a intrat intr un stalp de iluminat. Masina are semne de incepator.Martorii spun ca la volan se afla o femeie care ar fi taiat linia continua si cand a incercat sa evite o alta masina a pierdut controlul…

- Un șofer baut a fost prins pe o strada din Suceava dupa ce a depașit viteza legala de circulație. Sambata, in jurul orei 23:20, un echipaj rutier din cadrul Biroului Rutier Suceava care se afla in patrulare in municipiul Suceava, cu aparatul radar, a depistat un autoturism incalcand regimul legal de…

- Zeci de persoane participa astazi la inmormantarea creatorului de moda, Razvan Ciobanu decedat intr un accident in judetul Constanta. Razvan Ciobanu va fi inmormantat in Cimitirul Progresul din Bucuresti. Potrivit IPJ Constanta, in data de 29.04.2019, in jurul orelor 07.15 politistii au fost sesizati…

- La data de 9 aprilie, in jurul orei 17.30, in urma unei sesizari telefonice, politistii Biroului Rutier Dej au depistat un barbat de 43 de ani, din orasul Salistea de Sus, judetul Maramures, in timp ce conducea un autoturism pe strada 1 Mai, din municipiul Dej, judetul Cluj, desi se afla sub influenta…

- Polițiștii i-au suspendat permisul senatorului PSD Claudiu Manda pentru o perioada de 90 de zile dupa ce parlamentarul a fost prins cu 125km/h in localitate, pe raza orașului Mihailești din județul Giurgiu, au precizat pentru MEDIAFAX surse din Poliție.Citește și: Plangerea penala depusa de…