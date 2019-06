Şofer din Franţa, dat în judecată pentru că nu a acordat prioritate unui nevăzător Soferul va fi judecat in iulie in special pentru 'violente asupra unei persoane vulnerabile care a cauzat o incapacitate totala de munca de pana la 8 zile' si pentru 'refuzul de a ceda trecerea unui pieton', a precizat Parchetul din Paris. Conform unei inregistrari video extrem de difuzate pe retele de socializare, o masina neagra refuza sa acorde prioritate unui nevazator care se angajase cu un insotitor pe o trecere de pietoni la Paris si se apropie de ei periculos. Insotitorul a lovit masina cu mana, care s-a oprit. Soferul coboara si il agreseaza fizic si verbal pe insotitor,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

