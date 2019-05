Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Alba care a provocat acum doi ani accidentul rutier in care au murit iubita acestuia, insarcinata, dar si fiica lui in varsta de 2 ani, a ajuns dupa gratii. Curtea de Apel Alba Iulia a dat decizia finala: 3 ani si 9 luni de inchisoare cu executare.

- Un barbat din Aiud, in varsta de 42 de ani, a scapat cu o pedepasa cu suspendare dupa ce a provocat un accident rutier mortal in timp ce conducea un moped si era sub influenta bauturilor alcoolice. Judecatoria Aiud a decis condamnarea inculpatului V. Ioan la pedeapsa rezultanta de 2 ani si 6 luni inchisoare,…

- Un șofer din Galați, judecat pentru comiterea a trei infracțiuni, dupa ce a acrosat cu masina pe care o conducea o batrana de 78 de ani, la Vatra Dornei, si a plecat de la fața locului, a fost condamnat definitiv de magistrații de la Curtea de Apel Suceava la o pedeapsa de 2 ani și 9 ...

- Inchisoare cu executare pentru un șofer din București care a produs un accident MORTAL in Alba. De ce a ajuns dupa gratii, desi a recunoscut fapta comisa Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat in 13 martie 2019 sentinta definitiva intr-un dosar cu obiect ”ucidere din culpa” trimis in judecata dupa un…

- F. T. Potrivit unui comunicat de presa al Direcției Generale Anticorupție (DGA) Serviciul Județean Prahova, magistrații de la Curtea de Apel l-au condamnat pe I.P., fost agent in cadrul Poliției Ploiești – Biroul Rutier, la 2 ani și 10 luni de inchisoare cu suspendare, pentru comiterea infracțiunilor…

- Un barbat de 40 de ani din comuna Sohodol a fost condamnat la inchisoare cu suspendare in dosarul penal cu obiect ”uciderea din culpa” in care a fost inculpat. Judecatoria Campeni, care a fost instanța de fond, a descoperit o culpa comuna a soferului si a victimei. Soferul este acuzat ca, in timp ce…