- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14.00, pe DN 7, la Saliștea. Din cauza carosabilului umed un autoturism a derapat iar mai apoi s-a rasturnat in afara parții carosabile. Garda de Intervenție Sebeș intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD la un accident…

- O persoana a fost ranita, marți seara, intr-un accident produs pe Autostrada Sebeș-Turda, in care au fost implicate o mașina și un TIR. O persoana a fost ranita și primește ajutor din partea echipajului SMURD ajuns la fața locului, anunța MEDIAFAX.Citește și: Denise Rifai mitraliaza USR-PLUS:…

- Accident grav in Maramureș. O persoana ranita grav, dupa ce o mașina s-a rasturnat Primele verificari referitoare la accident au relevat ca un barbat de 64 de ani, din Cavnic, care conducea un autoturism, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila prin dreapta, iar autoturismul s-a rasturnat…

- Politistii din Sibiu cauta, sambata seara, un sofer care a intrat cu masina intr-un camion stationat si a fugit. In autoturism se afla si un pasager care initial a fugit de la locul accidentului, ulterior revenind si anuntand incidentul. Barbatul a fost ranit, fiind transportat la spital.

- Ziarul Unirea UPDATE: ACCIDENT rutier pe raza localitații Sancel. O persoana ranita, dupa ce o mașina s-a rasturnat Un accident rutier grav a avut loc in urma cu puțin timp pe raza localitații Sancel, Alba. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma evenimentului, o persoana este…

- Un accident rutier s-a produs duminica, in jurul orei 13:00, pe raza localitații Sancel. O persoana a fost ranita, dupa ce o mașina s-a rasturnat. Potrivit IPJ Alba, un autoturism s-a rasturnat pe raza localitații Sancel. Din primele informații, in urma accidentului, o persoana este ranita, posibil…

- Un accident rutier s-a petrecut sambata, in jurul orei 15.20, pe drumul județean 107 B, pe raza localitații Galtiu. Potrivit ISU Alba, o persoana a fost ranita ușor dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat in afara carosabilului. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Alba Iulia…