- Dana Nalbaru a povestit recent, ca in momentul in care au mers sa adopte un copil, ea si Dragos Bucur au solicitat lista de copii greu de adoptat. Așa a aparut in viața lor Roxana, fetița in varsta de șase ani, care le-a adus bucuria in suflet, alaturi de ceilalți doi copii ai cuplului, Sofia și Kadri.…

- Alarma pe strada Dacia, dupa ce o fetița a ramas blocata in casa. Mama fetiței, a parasit locuința pentru cateva minute, ieșind in holul imobilului, moment in care ușa apartamentului s-a inchis. Mama a incercat cu disperare sa deblocheze ușa, insa fara succes. Panicata a apelat numarul unic de urgența,…

- Zoltan Tamas, un roman de 38 de ani care a lucrat ca șofer pentru familia președintelui american Donald Trump, a fost arestat de autoritațile de imigrare din Statele Unite in urma cu opt luni. Anchetatorii au descoperit ca barbatul din Cluj era condamnat in lipsa in Romania, scrie cotidianul The New…

- Un șofer care circula cu un autovehicul miercuri prin Nasal a fost oprit de polițiști. Miercuri, 20 martie, in jurul orei 11.30, politistii de la Sectia 7 Politie Rurala Gherla – Postul de Politie Comunal Taga au depistat un barbat in varsta de 50 de ani, din comuna Geaca, judetul Cluj, in timp ce conducea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Borș și Nadlac I-Nagylak au depistat doi barbați care s-au prezentat la controlul de frontiera cu doua autoturisme care erau cautate de autoritatile din Marea Britanie in vederea confiscarii. Joi dimineața in jurul orei 2, la Punctul…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, sofer al unui TIR incarcat cu piatra, a fost ranit si a ramas incarcerat in urma unui accident petrecut pe DN 73, pe raza comunei Stalpeni, a informat Inspectoratul de...

- "Pe autostrada A3 Turda-Borș (în 28 februarie, n.r.) în jurul orei 16-16.30 unui tir (autoutilitara + remorca) care mergea de la Turda spre Gilau i s-a desprins o roata care a acroșat 2 autoturisme. Așa cum banuiți tirul a plecat de la locul accidentului și este cautat. Cine poate…