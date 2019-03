Şofer de TIR, atac VIRULENT la adresa PSD: “Ce ţară moştenesc, mă, nepoţii voştri?” Revolta unui roman care munceste departe de casa a devenit virala pe internet si a strans peste 600.000 de vizualizari in doar cateva zile. Barbatul, sofer de TIR in Olanda, a postat un clip in care ii critica dur pe cei care au votat PSD la alegeri si are un mesaj transant pentru batranii ramasi in tara, pe care ii acuza ca isi dau votul pentru o galeata si cativa lei, fara sa se gandeasca la viitorul nepotilor. In filmare, soferul le arata cum ar trebui sa fie o tara civilizata si ce salarii primesc cei care muncesc. Nici sefii partidului de guvernare nu au scapat de tirada barbatului pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

