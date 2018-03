Stiri pe aceeasi tema

- Un politist local din Alexandria a provocat un accident, in noaptea de sambata spre duminica, fiind baut la volan, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman. El a intrat cu masina pe care o conducea intr-un microbuz oprit pe marginea drumului, iar in urma accidentului nu au fost victime.…

- Șeful Poliției Locale din Mangalia a fost agresat în timpul unei acțiuni de demolare a unei terase aflate pe domeniul public, care nu avea autorizație de construcție. Polițistul a fost lovit cu pumnul în gura chiar de catre patronul societații respective. Reprezentanții Primariei Mangalia…

- Un șofer a avut parte de surpriza vieții atunci cand s-a așezat la volanul mașinii sale pe care tocmai platise o gramada de bani. Barbatul a descoperit ca scaunele "din piele" din Mercedes-ul sau scump sunt parțial false. Dupa ce a devenit suspicios cu privire la calitatea tapițeriei…

- O tânara de 19 ani a fost accidentata ușor pe trecerea de pietoni din dreptul Cora, varianta Grigorescu - Manaștur. O tânara de 19 ani a traversat strada pe trecerea de pietoni, vineri seara, și a fost lovita de șoferul unui BMW. ”Soferul…

- Polițistul din Vaslui care a impușcat in cap un șofer a fost suspendat. El este acum cercetat pentru ucidere din culpa. Decizie in cazul polițistul care a impușcat in cap un șofer a fost suspendat și este cercetat pentru ucidere din culpa, titreaza Digi24. Acesta urmeaza sa fie audiat de procurori in…

- Un sofer din Vaslui a fost impuscat de politisti la scurt timp dupa ce a fost oprit in trafic. Omul a oprit la semnele politistilor, a iesit din masina si a luat-o la fuga. In momentul in care era imobilizat de agenti arma unuia dintre ei s-a descarcat accidental.

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un conducator auto care se afla beat la volan și nu deținea permis de conducere.”La data de 12 martie a.c., în jurul orei ora 23:10, politistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier au depistat un barbat,…

- Conform unor informații neoficiale, rezultatele testarii i-au uimit pe polițiști: “șoferul” avea peste 2.5 g./l. Alcool in sange, o alcoolemie record. Aceleasi surse ne informeaza ca ieșeanul in varsta de 42 de ani nu a fost reținut aseara de catre polițiști, pentru ca ar fi fost prea beat pentru a…

- Politistii lugojeni au avut din nou de lucru cu infractorii, la sfarsitul saptamanii trecute. Un barbat de 24 de ani din Lugoj a incercat sa scape de politisti dupa ce acestia i-au facut semn sa opreasca pentru control, pe strada Bucegi. In loc sa traga pe dreapta, barbatul a apasat pedala de acceleratie…

- Ziua de 8 Martie i-a prins pe unii nepregatiți și în ceea ce privește buchetul de flori, dar și civilizația. ”Ca nah, de 8 martie, daca esti moron, ti se permite sa stationezi cîsh, in statia de autobus si sa blochezi busu pana negociezi tu florile...#romania”,…

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, dupa ce procurorii au inceput urmarirea penala pentru conducerea unui vehicul sub influenta…

- Un grav accident a avut loc in centrul municipiului Arad, pe trecerea de pietoni din fata unui liceu, unde un barbat de 68 de ani se angajase in traversarea strazii pe langa bicicleta. Conform martorilor, un autoturism s-a apropiat cu viteza si l-a surprins pe pieton, care a fost aruncat in…

- Un șofer român, în vârsta de 40 de ani, a fost descoperit într-o stare avansata de ebrietate la volanul unui TIR, pe autostrada A16, din Italia, dupa ce a provocat un accident rutier.

- Barbatul in varsta de 42 de ani din Cluj-Napoca a fost urmarit de mai multe echipaje de politie zeci de kilometri. Acesta nu a oprit la semnalele agentilor si acestia au pornit pe urmele lui. Soferul autoturismului a facut o depasire neregulamentara la intrarea in oras. Barbatul nu a oprit…

- Barbat de 27 de ani care a fost oprit cu focuri de arma de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi refuzat sa opreasca la semnul acestora si ar fi lovit o masina de politie, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Un comisar-sef al Biroului de Combatere a Crimei Organizate Timisoara a fost oprit pe Aeroportul ”Henri Coanda” din Bucuresti, in timp ce se indrepta spre avionul care urma sa il duca la Timisoara, el fiind suspectat ca a furat o bratara.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE…

- Vremea rea din aceste zile a generat și incidente in trafic. Un microbuz cu 40 de elevi a alunecat intr-un sant in aceasta dimineata, pe DJ 674 Negomir – Rovinari. Potrivit Politiei Gorj, soferul ajunsese in comuna Farcasesti, iar intr-o curba nu a adaptat viteza la conditiile de drum acoperit cu zapada.…

- Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata de ofiterii de politie din cauza ploii torentiale, a precizat un oficial al politiei. Autoritatile au deschis o ancheta dupa ce un sofer de taxi a raportat incidentul. Soferul a oprit din…

- Polițist, lovit de o mașina condusa de un șofer beat in București. Un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost transportat la spital, dupa ce a fost izbit, sambata, de o mașina, in timp ce verifica actele unui alt șofer. Barbatul aflat la volanul mașinii care l-a lovit era baut. Accidentul a avut…

- Amenda usturatoare pentru Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere -Secția Drumuri Naționale Buzau dupa accidentele grave care au avut loc joi dimineața pe DN2B. In urma cercetarilor la fața locului, polițiștii de la Rutiera au stabilit ca una dintre cauzele favorizante ale evenimentelor…

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din comuna Metes, ce a fost ce a fost depistat, sambata seara, conducand un autoturism fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului. La data de 20 februarie a.c., politistii Biroului Rutier Alba Iulia au luat…

- Accident cu mașina Poliției in Constanța, provocat de un șofer beat. Un polițist a fost ranit, miercuri, dupa ce a fost izbit de un autoturism scapat de sub control. La volan se afla un barbat de 31 de ani din Gorj, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Șoferul care a distrus autospeciala polițiștilor…

- Soferul unui microbuz scolar din localitatea Ghergheasa, judetul Buzau, a fost prins de politisti in timp ce transporta catre casa 16 elevi, avand o alcoolemie de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat. El este cercetat penal pentru conducere sub influenta alcoolului. Microbuzul scolar a fost oprit in…

- • I s-a RIDICAT permisul de conducere pentru BAUTURA, de DOUA ori! Pacientii de la Centrul de Dializa Diaverum din Targu Jiu aduc grave acuzatii coordonatorului pe judet al ambulantelor BGS. Acesta coordoneaza in prezent patru masini de ambulanta, pacientii fiind adusi la centrul de dializa…

- Descoperite sau prezentate benevol, actele românești ramân a fi unele din cele mai dese documente supuse falsificarii. Doi conaționali și un cetațean român sunt cercetați pentru uz de fals în acte. Acestea au fost depistate în timpul controlului de frontiera pe parcursul…

- Un șofer care circula prin localitatea Mica cu un autovehicul a fost oprit pentru control de polițilti de la Politia municipiului Dej. Totul s-a petrecut pe 7 februarie, dimineața in jurul orei 7. Soferul, un barbat de 33 ani, din comuna Mica, a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritatile…

- Polițiștii clujeni au depistat în trafic, zilele trecute, un conducator auto care se afla la volan, deși nu deținea un permis de conducere.”La data de 07.02.2018, în jurul orei 07:10, politisti din cadrul Politiei municipiului Dej, au depistat un barbat de 33 ani, din…

- Un șofer a fost urmarit in trafic de polițiștii din Drobeta Turnu Severin pentru ca nu a oprit la semnalul oamenilor legii. La volanul mașinii urmarite se afla un un barbat de 54 de ani, din Devesel, care avea permisul suspendat. La data de 7 februarie a.c., ora 18:15, polițiștii Biroului Rutier din…

- Mijlocul de transport marfa, inmatriculat in Romania, era condus de un tanar de 21 de ani. Cu ocazia controlului fizic al autovehiculului, politistii de frontiera au descoperit ascuns, in compartimentul de marfa, sub o patura, un barbat, cetatean roman in varsta de 32 ani. Șoferul a precizat polițiștilor…

- Un politist din Botosani a fost condamnat la 1 an si 1 o luna de inchisoare, dupa ce a batut un tanar anchetat. Victima provenea din centrele de plasament si era banuita de furt. Politistul mai are o condamnare la activ. Acesta a omorat un batran, cu masina in urma cu 7 ani.

- Dupa doi ani de zile in care reprezentantul actionarilor de la fostul Combinat de Utilaj Greu a fost prezent in procesul de insolventa a societatii doar cu numele, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) cere masuri de revocare a acestuia. Creditorul majoritar (60- din capitalul…

- Politistii din Mures au descoperit, in noaptea de miercuri spre joi, 3.000 de litri de bauturi alcoolice, sticlele fiind transportate fara acte cu un microbuz care a fost oprit la un control in trafic. Sticlele erau ascunse in saci de rafie, acoperiti cu paturi. Soferul este cercetat penal, scrie…

- Bani ingropați de contrabandiști de țigari in Constanța. Peste 500.000 de lei au fost descoperiți de polițiștii de frontiera in gospodaria unui suspect pe care l-au percheziționat. Oamenii legii au confiscat suma uriașa, peste 400 de mii de țigari și trei mașini. Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului …

- O tanara de 28 de ani din Zalau a fost victima unui accident de circulație produs la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Zalau. Tanara traversa strada regulamentar. Vineri, 26 ianuarie a.c., la ora 10.15, un zalauan de 65 de ani conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul,…

- Politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au retinut, pentru 24 de ore, un tanar, pentru comiterea infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis. Oamenii legii au constatat ca tanarul era și baut, dar alcoolemia era sub limita de infracțiune. In fapt, la data de 28 ianuarie,…

- Un barbat a fost oprit in trafic și depistat a fi sub influența alcoolului la volan. De asemenea, polițiștii au constatat ca persoana in cauza este pusa și sub masura de arest la domiciliu pentru alte infracțiuni.

- Potrivit politistilor din Brasov, pe DJ 104 A, intre localitatile Vistea de Sus si Victoria, o patrula auto a politistilor a pornit in urmarirea unei masini, cu semnalele acustice si luminoase in functiune. La vederea echipajului, soferul a intors autovehiculul, in scopul evitarii controlului,…

- Politistul iesean a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost injunghiat. Barbatul in varsta de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi se afla in timpul liber, iar in noaptea de sambata spre duminica, a mers intr-un club alaturi de prietena lui. „Din informatiile…

- Politistul batut de Boureanu cere daune de 50.000 de euro. Dorin Iamandi, unul dintre politistii de la Brigada Rutiera implicati in conflictul cu Cristian Boureanu, a anuntat joi, 25 ianuarie, ca se constituie parte civila si cere daune de 50.000 de euro in dosarul in care fostul deputat este judecat…

- Politistul din Simleu Silvaniei care si-a batut un coleg, marti, dupa o petrecere la un restaurant din localitate, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi, sub acuzatia de tentativa de omor, victima sa fi...

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, intr-un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, 950 diverse bunuri, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 170.000 lei, daca ar fi fost originale. In data de 05.01.2018, politistii…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 4 ianuarie 2018, pe DN 74A, la Carpiniș, comuna Roșia Montana. Un autoturism „a plonjat” peste marginea drumului și s-a oprit pe malul Raului Abrud. Șoferul unui autoturism a avut parte de senzații tari, joi, cand mașina la volanul careia se afla a parasit partea…

- Un accident de circulatie s-a produs in noaptea de 2/3 ianuarie 2018 pe raza localitatii Petrova, pe drumul national 18. La ora 3.40, un barbat a sunat la 112 pentru a anunta ca un autoturism BMW a fost implicat intr-un accident rutier, insa la volan nu este nicio persoana. In scurt timp,…

- Anul a inceput rau pentru un barbat din Timisoara, care a fost depistat in aceasta dimineata in timp ce conducea baut, pe strada Eroilor de la Tisa. Soferul a fost reperat de politistii Sectiei 2 Timisoara, care l-au tras pe dreapta, iar mai apoi l-au supus alcooltestului. In varsta de 58 de ani, barbatul…

- Un politist din orasul sucevean Cajvana a facut semn de oprire unui sofer. Acesta nu numai ca nu a oprit ci l-a si lovit pe agent cu masina, dupa care a parasit locul accidentului. La data de 2 ianuarie 2018, un echipaj din cadrul Politiei orasului Cajvana, format din agentul de politie Ciprian…

- Constantenii care au ales sa se plimbe zilele acestea pe plaja din Mamaia au avut surpriza sa observe un autoturism Dacia 1310 Break abandonata chiar pe nisip in apropiere de apa. Autoturismul a fost filmat si imaginile au fost postate pe Facebook astfel ca in scurt timp au adunat mai multe comentarii.…