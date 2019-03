Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer din Ploiesti a fost prins in timp ce circula pe contrasens pe DN1, pe un tronson de drum unde se circula de regula cu viteze de peste 100 de kilometri la ora. Oprit de un echipaj de politie, a declarat senin ca ”a gresit drumul”.

- Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari nowcasting de ceata, care scade vizibilitatea sub cincizeci de metri in unele locuri. Sunt vizate judetele Prahova, Bacau, Neamt, Valcea si Dambovita. In judetul Caras-Severin este cod galben de vant puternic, pana la ora 11.00, potrivit news.roPotrivit…

- Dan Alexe, scriitor si jurnalist, atrage atentia asupra unui lucru mai putin remarcat de care ceilalti ziaristi si analisti. Un alt motiv de panica pentru Dragnea ar fi ca noul presedinte al Braziliei ii uraste pe „socialistii corupti”: „simpla idee ca un socialist dubios si-a cumparat vile pe-acolo…

- Doua timisorence au fost ranite grav, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens, direct in masina in care se aflau femeile. The post Masina unor timisoreni, spulberata de un sofer care a intrat pe contrasens. Mai multe victime appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii au depistat, in perioada 27 decembrie 2018 - 2 ianuarie, 68 de persoane care conduceau cu viteza excesiva pe soselele din tara, cea mai mare viteza inregistrata de radar fiind de 226 km/h, pe A3.

- Peste 1.000 de persoane au fost evacuate, miercuri, din cauza unui incendiu care a izbucnit la unul dintre peretii exteriori ai unui mall din Ploiesti, scrie antena3.ro.Nu au fost persoane ranite, transmite Mediafax.Reprezentantii ISU Prahova au declarat ca incendiul a izbucnit la un mall aflat pe strada…

- Incidentul a avut loc in Marea Britanie, pe autostrada M4, langa Reading. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care un șofer cu alcoolemia de patru ori peste limita legala conducea pe contrasens, scrie libertatea.ro.

- Golgheterul Ligii A are „liber” spre alta echipa! CS Paulesti este una dintre echipele care, cu siguranta, „isi doreau mai mult” de la prima parte a sezonului din Liga A Prahova. Trecuta sub comanda lui Ciprian Pura, dupa o foarte lunga perioada „sub” Iulius Margarit (plecat la CSO Plopeni vara trecuta,…