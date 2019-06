Şofer clujean, reţinut după ce a fost prins cu o alcoolemie uriaşă "La data de 22 iunie 2019, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au dispus masura retinerii pentru 24 de ore a barbatului în vârsta de 43 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, constând în aceea ca, la data de 22 iunie 2019, in jurul orei 16.00, a fost depistat de politisti conducând un autoturism pe municipiului Cluj-Napoca judetul Cluj, cu o concentratie de peste 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. La expirarea perioadei de retinere,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

