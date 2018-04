Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane care se aflau intr-un autoturism de cinci locuri au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa ce femeia aflata la volan a adormit si a intrat cu vehiculul intr-un stalp, pe DN 7, in judetul Arad. Intre raniti se afla si patru copii, starea acestora fiind stabila.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in zona statiunii Neptun din judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii ar fi vorba de sapte victime, una fiind incarcerata. Spre locul accidentului se indreapta mai multe ambulante SAJ, SMURD si Descarcerare. UPDATE: Potrivit…

- Un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial pentru copii din Moscova. Potrivit presei ruse, mai multe persoane au fost ranite. Flacarile au izbucnit la etajul patru al mall-ului Persei. Deocamdata nu se cunoaste sursa incendiului si suprafata afectata.

- Potrivit ISU Prahova, in urma impactului, doua femei de 32 si respectiv 70 de ani, dar si doi copii, ambii de sapte ani, au fost raniti, victimele fiind preluate de ambulantele SMURD si SAJ, pentru a fi transportate la spital. In zona accidentului, traficul este ingreunat si se circula pe…

- Doua autoturisme avariate și trei persoane la spital. Acesta este bilanțul unui accident ce a avut loc în urma cu puțin timp în zona podului nou de la Agigea, în apropiere de Ro-Ro. Din primele informații, doua autoturisme s-au ciocnit din cauza unui șofer neatent, iar în…

- In cele doua autoturisme implicate in accidentul produs pe DN72 se aflau in total cinci persoane, trei adulți și doi copii. O femeie in varsta de 48 de ani, ramasa incarcerata, a fost scoasa dintre fiarele contorsionate de echipele de descarcerare ale ISU Prahova si preluata de un elicopter…

- Accident rutier grav in judetul Prahova. Doua autoturisme au fost implicate in coliziune, pe drumul national DN 72. Potrivit ISU Prahova, cinci persoane au fost ranite, 3 adulti si 2 copii, iar unul dintre adulti a ramas incarcerat.La fata locului se deplaseaza Descarcerarea, o autospeciala de lucru…

- Clubul Sportiv Universitar "Neptun" din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante de: sofer I ndash; jumatate de norma;fiziokinetoterapeut principal ndash; norma intreaga;economist I ndash; norma intreaga. Conditiile specifice…

- Sase persoane au fost ranite pe DN2A, la sfarsitul saptamanii, in apropiere de localitatile Slobozia si Ciochina, dar si pe DN 212, in apropiere de localitatea Luciu, unde s-au produs 3 accidente de circulatie.

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass. "Avem informatii ca in jur de 20 de persoane…

- Tragedie in orașul rus Kemerovo. Cel puțin patru copii au murit, iar alte 26 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu de proporții care a izbucnit intr-un centru comercial. Peste 60 de pompieri cu autospeciale au intervenit rapid la fața locului.

- Zece persoane, printre care trei copii au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN6- E70, in apropiere de municipiul Lugoj din judetul Timis si in care au fost implicate trei autoturisme.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul lui Dragnea, acuzații BOMBA: ORDINUL…

- Zece persoane, dintre care trei copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale, sambata seara, in urma unui accident produs pe DN 6, in judetul Timis, fiind implicate doua masini si un TIR. Traficul este blocat pe ambele sensuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doua persoane au fost ranite, în aceasta dimineața, în urma unei explozii care s-a produs la o casa din Navodari. Potrivit primelor informații, casa este cazuta aproape în întregime. Potrivit ISU Dobrogea, explozia s-a produs la o casa din Navodari, motivele…

- Vremea a pus probleme astazi in tot judetul Constanta. Carosabilul a fost acoperit pe mai multe drumuri din judet cu zapada si polei iar accidentele nu au intarziat sa apara. Primul eveniment rutier a avut loc pe raza localitatii Lazu, in dreptul unei treceri de pietoni. Doua masini au fost implicate…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs in satul Movilita din judetul Constanta. Potrivit informatilor, trei persoane au fost ranite in urma evenimentului.Stire in curs de actualizare. ...

- Sase persoane au fost ranite, sambata dupa amiaza, intr un accident care a avut loc pe DN 1, in zona de nord a municipiului Ploiesti, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit, informeaza Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, din primele…

- Sase persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona de nord a municipiului Ploiesti, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, informeaza Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, din…

- Doua autoturisme s-au ciocnit dupa ce unul dintre soferi nu a acordat prioritate la intrarea in drumul national. In cele doua autovehicule se aflau sapte persoane, dintre care sase au fost ranite, avand diverse leziuni. Trei dintre victime sunt copii. Toti ranitii au fost preluati de…

- Doua autoturisme s-au ciocnit dupa ce unul dintre soferi nu a acordat prioritate la intrarea in drumul national. In cele doua autovehicule se aflau sapte persoane, dintre care sase au fost ranite, avand diverse leziuni. Trei dintre victime sunt copii. Toti ranitii au fost preluati de…

- Sase persoane, intre care trei copii, au fot ranite intr-un accident produs, sambata dupa-amiaza, in zona de nord a municipiului Ploiesti, toate cele sase victime fiind preluate de ambulante si duse la spital. Potrivit Politiei Prahova, accidentul a avut loc pe soseaua de centura a municipiuului Ploiesti…

- Cinci persoane au fost ranite, vineri dimineata, intr-un accident produs pe DN 17, pe raza localitatii Ciceu Mihaiesti din judetul Bistrita-Nasaud, printre victime aflandu-se si doi copii,...

- Elevii Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpana au fost vizitati, ieri, in noul campus al comunei, de cei care asigura spectacolul cu fiecare ocazie, in Sala Sporturilor din Constanta: baschetbalistii de la BC Athletic si handbalistele de la CSU Neptun. Atmosfera a fost una de sarbatoare,…

- Ranitii au fost transportati la spital. Trei masini s-au izbit pe DN6, in dreptul unei intersectii cu drumul care duce catre localitatea Tomnatic. Soferul uneia dintre masini a semnalizat virajul la stanga, catre Tomnatic, insa soferul unui alt autoturism care venea din spate a incercat…

- Sase persoane, intre care trei copii au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, la Busteni, traficul in zona fiind blocat pe un sens si deviat pe celalalt sens. Potrivit...

- Trei persoane, printre care si doi copii, au fost ranite duminica dupa amiaza, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac, cele trei victime fiind transportate la spital. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, o femeie in varsta de 36 de ani care…

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Movilita, judetul Constanta. Din primele informatii trei persoane, printre care doi copii, au fost ranite. Potrivit Serviciului ed Ambulanta Judetean Constanta un copil ar fi in stare foarte grava. La fata locului intervin cadrele…

- În urma cu puțin timp, la intersecția strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu, doua mașini s-au ciocnit! În urma impactului, doua persoane au fost ranite și au avut nevoie de îngrijiri medicale! Un barbat s-a ales cu un picior rupt, iar un alt pacient a suferit un…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DJ 102 B, in comuna prahoveana Drajna, victimele fiind transportate la spital cu diverse traumatisme.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, doua autoturisme…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in apropierea localitatii Cumpana din judetul Constanta.Politistii se deplaseaza la fata locului pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut evenimentul rutier.Din primele informatii doua persoane au fost ranite in accident.…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 08:40, la un imobil din localitatea Maia, comuna Bobalna. Potrivit primelor informații, incendiul s-a soldat cu trei victime o femeie și doi copii, in varsta de 11, respectiv 13 ani. Se pare ca mama celor doi minori ar fi incercat sa aprinda…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 08:40, la un imobil din localitatea Maia, comuna Bobalna. Potrivit primelor informații, incendiul s-a soldat cu trei victime, din care doi copii in varsta de 11, respectiv 13 ani. Se pare ca mama celor doi minori ar fi incercat sa aprinda focul…

- Trei persoane, intre care un copil, au fost ranite grav, miercuri seara, in Constanta, intr-un accident pe trecerea de pietoni. Copilul este resuscitat de medici, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sase persoane au fost ranite, luni dimineata, intr-un accident rutier petrecut pe Drumul National 7 – Valea Oltului, pe raza localitatii Racovita, judetul Valcea. Un sofer a adormit la volan si, intr-o curba, s-a izbit frontal de o masina care venea din sens opus.

- Un tanar de 27 de ani din Republica Moldova este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a patruns pe contransens cu masina pe care o conducea, lovind in plin o autoutilitara care circula regulamentar.

- Un copil de patru ani, un bebelus si mama lor au suferit rani grave, duminica seara, in urma unui accident care a avut loc pe DN 56 A, in comuna Simian, din judetul Mehedinti, dupa ce masina condusa de femeie a intrat in coliziune cu o ambulanta in misiune, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse ieri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana.

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse miercuri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana.

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului, potrivit Digi 24.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite…

- În urma cu puțin timp, în apropiere de localitatea Sacele din județul Constanța a avut loc un accident rutier. O mașina s-a rasturnat și doua persoane au fost ranite. DIn fericire, echipa de salvare ajunsa la locul incidentului a gasit doua persoane ranite ușor. Polițiștii au început…

- O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea Ciuc, dupa ce un autoturism a derapat si a fost lovit de o alta masina.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Accident feroviar in Italia, unde tren a deraiat in apropiere de Milano. Doua persoane și-au pierdut viața și alte peste 100 au fost ranite, relateaza presa italiana. UPDATE ora 10.44: Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca verifica daca printre victimele accidentului…

- În urma cu puțin timp a avut loc un accident feroviar în localitatea Ovidiu, la prima cale ferata dinspre Constanța. Un tren marfar a intrat în coliziune cu un autoturism. Din fericire, nu au existat persoane încarcerate. La locul impactului s-au deplasat o autospeciala…

- Trei persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident auto care a avut loc in Barlad, dupa ce un tanar sofer a pierdut controlul unui autovehicul si s-a izbit de gardul unei spalatorii auto. Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ)…

- Trei persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz care mergea dinspre statiunea Paltinis spre Rasinari, in judetul Sibiu, s-a rasturnat, sambata, intr-o rapa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un șofer, in varsta de 39 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a provocat un accident in municipiul Bistrița. Acestuia i-a fost intocmit dosar penal pentru vatamare din culpa și pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.