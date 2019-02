Stiri pe aceeasi tema

- De șapte ori a fost prins fara permis un barbat din Bihor și de abia ultima oara oamenii legii au luat impotriva lui o masura restrictiva. Omul avea patru dosare penale și șase infracțiuni rutiere de conducere fara permis și sub influența bauturilor alcoolice. A fost oprit de polițiștii Sectiei de Politie…

- La data de 5 februarie a.c., in jurul orei 10.20, politistii Biroului Rutier Turda au depistat un barbat de 32 de ani, din orasul Petrila, judetul Hunedoara, care conducea un autoturism pe strada... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii clujeni cerceteaza un barbat de 35 de ani, din orasul Uricani, judetul Hunedoara, dupa ce l-au depistat conducand sub influenta alcoolului si fara a detine permis de conducere.”La data de 3 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca cu sprijinul…

- Polițiștii din cadrul Politie Municipiului Targoviște-Biroul Investigații Criminale au retinut pentru un barbat de 44 de ani, din Bucuresti, in sarcina caruia au fost probate un numar de opt infracțiuni de furt calificat. Din cercetarile efectuate s-a stabilit ca faptele au fost comise in perioada…

- Unele persoane se urca la volan deși iși pun in pericol propria viața, dar și viețile celorlalți participanți la trafic. Este și cazul unui barbat prins beat la volan și a unui tanar de 17 ani care circula fara permis.

- Politistii de frontiera de la Curtici, judetul Arad, au descoperit, intr-un tren international care circula pe ruta Bucuresti - Viena, opt cetateni iranieni, care au incercat sa iasa ilegal din Romania folosindu-se de documente de calatorie false, informeaza Agerpres.''In data de 24.12.2018,…

- Un barbat in varsta de 27 de ani, dat in urmarire internationala pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc, a fost arestat de politistii valceni, anunta reprezentantii Inspectoratului de Politiei Judetean (IPJ) Valcea. Potrivit acestora, tanarul este suspectat ca, aproape…

- Politistii de la Brigada Rutiera au retinut sase permise si au dat amenzi in valoare de 32.000 de lei in doua zile de controale care au vizat 158 de taxiuri din Capitala, in 15 cazuri fiind constatate defectiuni tehnice majore, ceea ce reprezinta aproape 10% din numarul masinilor verificate, scrie…